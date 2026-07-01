Vekové limity pre ňu v láske neexistujú. Katka Žbirková odhalila pravdu o bozku s mladším Mikulášom
Katka Žbirková prezradila, čo znamenal bozk s dlhoročným kamarátom.
Keď sa pobozkali pod orgovánom, fanúšikovia aj verejnosť boli prekvapení. Katka Žbirková, vdova po legendárnom spevákovi Mirovi Žbirkovi, v máji na sociálnej sieti zverejnila záber, ako sa objíma a bozkáva s mladším mužom.
Fotografia okamžite vyvolala medzi ľuďmi rôznorodé reakcie a viacerí z nich riešili aj ich veľký vekový rozdiel. Špekulácie napokon zastavila sama Kateřina – v rozhovore pre Super.cz odhalila skutočnú pravdu, čo je medzi ňou a Mikulášom.
Mraky pús
Katka Žbirková pred časom všetkým poriadne zamotala hlavu, keď na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila záber, na ktorom sa bozkáva s o 31 rokov mladším mužom. Podľa medializovaných informácií malo ísť o Mikuláša Focka, syna slovenského miliardára a podnikateľa žijúceho v Prahe, Ľubomíra Focka, s ktorým sa Katka dlhé roky priatelí.
„Takýchto pús sme si dali mraky, boli sme spolu v Grécku, jeho otec hral s Mekym v Amfore. Takže to, že sa to riešilo, ma trochu prekvapilo, ale nebudem každému volať a vysvetľovať, ako to je,“ uviedla nedávno veci na pravú mieru.