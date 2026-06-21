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V strachu o dieťa rátal každú minútu. Vladimír Kobielsky upozornil na problém, ktorý sa týka nielen rodičov
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V strachu o dieťa rátal každú minútu. Vladimír Kobielsky upozornil na problém, ktorý sa týka nielen rodičov

— Foto: Instagram @vladokobielsky / promofoto seriál Sľub, TV Markíza

Najskôr strach o dieťa, potom šok.

Keď sa človek ocitne na pohotovosti s dieťaťom, myslí predovšetkým na to, aby sa mu čo najskôr dostalo potrebnej pomoci. Herec Vladimír Kobielsky však po nedávnej skúsenosti upozornil na problém, ktorý podľa neho môže skomplikovať život nielen rodičom, ale aj mnohým pacientom.

Ako uviedol na sociálnej sieti, po návšteve pohotovosti v Bratislave zistil, že dostať sa večer k predpísaným liekom nemusí byť také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Práve táto skúsenosť ho priviedla k otázke, či by hlavné mesto nemalo mať k dispozícii aspoň jednu nonstop lekáreň.

Keď ide o minúty

Podľa jeho slov rozhodovali doslova minúty. „Prosím vás, v ktorom vesmíre, komu treba dať vedieť, že hlavné mesto potrebuje jednu lekáreň 24/7, mať otvorenú nonstop? Nie, že v celom hlavnom meste sú všetky lekárne o desiatej večer zavreté. Vy prídete na pohotovosť 21:30, rátate minúty, či vám vaše dieťa niekto vyšetrí, a potom utekáte o 21:59 si vybrať lieky a ste vďační osudu, že ste to stihli. Ja tomu nerozumiem,“ napísal Vladimír Kobielsky.

Instagram Post
Príspevok používateľa Vlado Kobielsky (@vladokobielsky)
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Jeho slová rýchlo vyvolali diskusiu. Mnohí ľudia v komentároch priznali, že podobnú situáciu zažili aj oni a otázka dostupnosti liekov vo večerných hodinách sa podľa nich netýka len rodičov malých detí.

Otázka pre hlavné mesto

Kobielsky vo svojom príspevku nehovoril o jednorazovom probléme, ale o službe, ktorú mnohí považujú za samozrejmú súčasť fungovania veľkého mesta. Práve preto sa jeho skúsenosť dotkla aj ľudí, ktorí sa s podobnou situáciou zatiaľ nestretli.

Diskusia sa postupne presunula od osobného zážitku k širšej otázke, ako zabezpečiť dostupnosť liekov v čase, keď sú bežné lekárne zatvorené. V prípade zdravotných komplikácií totiž môže byť rýchly prístup k predpísanej liečbe rozhodujúci.

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