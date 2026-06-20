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Za letenky môžete zaplatiť menej než ostatní. Podľa bývalej letušky vám má pomôcť tento málo známy trik
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Za letenky môžete zaplatiť menej než ostatní. Podľa bývalej letušky vám má pomôcť tento málo známy trik

— Foto: TikTok @hacks.travel / magnific.com, @jannoon028

Dovolenka nemusí stáť majland.

Leto je pre mnohých obdobím plánovania dovoleniek, balenia kufrov a hľadania spôsobov, ako si oddych dopriať bez toho, aby výrazne utrpel rodinný rozpočet. Kým ceny ubytovania či stravy bývajú často dané vopred, pri letenkách sa ľudia už roky snažia nájsť recept, ako zaplatiť čo najmenej.

Bývalá letuška, ktorá na sociálnej sieti TikTok vystupuje pod menom @hacks.travel, sa pred časom podelila o jednoduchý postup, vďaka ktorému sa jej podľa vlastných slov podarilo opakovane ušetriť pri rezervácii leteniek.

Menej obmedzení, nižšia cena

Diskusie o tom, kedy a kde kupovať letenky, patria medzi najčastejšie cestovateľské témy. Niektorí nedajú dopustiť na nákup priamo cez letecké spoločnosti, ďalší využívajú porovnávače alebo čakajú na akciové ponuky. Bývalá letuška však tvrdí, že dôležitejšia než konkrétna stránka môže byť flexibilita pri vyhľadávaní.

Foto: magnific.com, @rawpixel.com

Odporúča využiť bezplatný nástroj Google Flights a pri hľadaní nevyplniť cieľovú destináciu. Zároveň radí nastaviť si flexibilný termín cestovania – namiesto presných dátumov zvoliť iba mesiac a približnú dĺžku pobytu.

Podľa nej práve tento krok umožní systému prehľadať väčšie množstvo možností a porovnať ceny naprieč rôznymi termínmi.

Mapa plná možností

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