Keď vám mešká vlak, dajú vám ospravedlnenku. Nina prežila rok v Japonsku, kde nevytŕča ani jeden klinec
Pochopila päť dôvodov, prečo by tam Európania nevydržali žiť ani deň.
„Japonsko je pre mňa druhá polovica môjho srdca. Miesto, o ktorom som ani netušila, že mi chýba, až kým som ho nespoznala,“ hovorí Nina Franková, ktorú k Japonsku priviedla detská zvedavosť, ktorá sa postupne zmenila na celoživotnú vášeň. Vyštudovaná japonologička sa snaží Slovákom ukázať krajinu vychádzajúceho slnka bez romantických filtrov a stereotypov. Hovorí o nej tak, ako ju sama zažila – so všetkými jej krásami, zvláštnosťami aj pravidlami, ktoré dokážu Európanov poriadne zaskočiť. Rok života v Japonsku jej ukázal, prečo je táto krajina obdivovaná po celom svete, ale aj to, prečo by v nej mnohí nevydržali žiť ani jeden deň.
Ázijské črty
„Som Slovenka, ktorá vyštudovala japonológiu na Univerzite Komenského. Japonsko nie je moja národnosť ani identita, ale krajina, ktorú som mala možnosť študovať, spoznávať a istý čas v nej aj žiť. Práve preto sa ho snažím približovať Slovákom z trochu inej perspektívy. Žiadne stereotypy a idealizovanie. Chcem hovoriť o reálnom jazyku, kultúre, histórii a každodennom živote tak, ako som to zažila,“ vysvetlila na sociálnych sieťach Nina. Jej cesta k Japonsku sa začala oveľa skôr, než si podala prihlášku na vysokú školu.
„Ja som totižto odmalička mala také trošku ázijské črty a ľudia si to často všímali, často mi to aj hovorili a táto fascinácia kvôli tomu u mňa začala už veľmi, veľmi skoro,“ prezradila pre noviny.sk. Jednou z najväčších výziev bola japončina, jazyk, ktorý sa od tých európskych líši takmer vo všetkom.
Japončina verzus slovenčina
„Japončina je úplne iný jazyk ako naše európske. Naučiť sa japončinu trvá dva až trikrát dlhšie ako taliančinu či španielčinu. Okrem toho, že je tam iná gramatika, iný slovosled, prichádza aj ďalšia výzva vo forme písma. Japončina nemá len jednu abecedu, ale až tri a každá má svoj špecifický význam, účel a svoju dĺžku,“ vysvetlila Nina, ktorá miluje, ako japončina znie – je zvučná a funguje úplne inak ako slovenčina. „V japončine je veľa vecí tak nepriamo povedaných. Majú napríklad príslovie, ktoré doslova znamená ‚čítať vzduch‘ alebo ‚čítať atmosféru‘, teda sa nemôžeme spoliehať len na to, čo je povedané, musíme čítať aj kontext situácie,“ uviedla.
Práve schopnosť „čítať vzduch“ patrí podľa nej medzi najdôležitejšie kultúrne zručnosti. Veľa napovie aj reč tela. „Osobný priestor majú v Japonsku o čosi väčší ako my v Európe. My keď sa rozprávame, tak sme zvyknutí prísť bližšie, no oni sú zvyknutí držať si odstup,“ vysvetlila Nina, ktorá vďaka študijnému pobytu strávila v Japonsku celý rok. Po príchode do krajiny zažila hneď niekoľko momentov, ktoré ju poriadne prekvapili.