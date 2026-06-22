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Cítil sa na dne a mal pocit, že už nevládze. Marián Mitaš prezradil, čo mu pomáha v ťažkých chvíľach
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Cítil sa na dne a mal pocit, že už nevládze. Marián Mitaš prezradil, čo mu pomáha v ťažkých chvíľach

Marián Mitaš prehovoril o tom, čo mu pomáha v ťažkých chvíľach.
Marián Mitaš prehovoril o tom, čo mu pomáha v ťažkých chvíľach. — Foto: Instagram @ marian.mitas, tvjoj (Promo fotografie TV JOJ k relácii Dobre vedieť)

Aj známy herec sa potýkal s obdobím, keď mu nebolo práve najľahšie.

„Myslím si, že žijeme takú zlú dobu a prognóza je natoľko zlá, že je úplne normálne, že človek už cíti, že vlastne ďalej nevládze, a nevie si ani predstaviť, ako to zvládne,“ zamyslel sa nedávno Marián Mitaš v rozhovore pre Život. Známy herec otvorene hovorí o tom, že človek si musí v živote nájsť aj nejaké pekné veci a tie už potom nepustiť. A hlavne netreba zabudnúť na jednu.

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Príspevok používateľa Marian Mitas (@marian.mitas)
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Nevie, ale skúša

Marián Mitaš patrí medzi obľúbených hercov, jeho život však nie je iba prechádzkou ružovou záhradou. Rovnako ako mnohí iní Slováci, aj on si prešiel náročnejšími chvíľami. Ako priznal, je to podľa neho celkom normálne, keďže nežijeme práve najľahšiu dobu.

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„Ale potom sú zase také veci, ktoré si v živote proste treba nejako nájsť, keď je život zase pekný, ľahký a jednoduchý. A treba sa na to zavesiť a držať sa toho zubami-nechtami. Ja to neviem, ale skúšam to,“ hovorí umelec, podľa ktorého je to asi nejaká definícia postupu, ako sa ďalej snažiť či usilovať.

Bez viery to nejde

„Stále mať nejakú víziu, nejaký obraz, kde sa chce človek dostať, a cez seba možno zmeniť svoje okolie a možno cez okolie potom zmeniť ešte viac. A možno sa to niekedy podarí. Musí tam byť viera, nech už je to viera v Boha, viera v molekuly alebo v čokoľvek iné,“ dodáva Marián Mitaš, ktorý si myslí, že bez viery by to pravdepodobne človek nezvládol.

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