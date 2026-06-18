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On ju podviedol, ona mu ukázala, o čom je láska. Tomáš Klus našiel šťastie až pri veľkorysej Tamare
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On ju podviedol, ona mu ukázala, o čom je láska. Tomáš Klus našiel šťastie až pri veľkorysej Tamare

Český spevák a jeho manželka oslávili minulý rok už dvanáste výročie svadby.

„Prijala ma takého, aký som, s chybami, aké som mal,“ sypal si popol na hlavu Tomáš Klus v podcaste Face 2 Face, keď hovoril o svojej životnej partnerke Tamare. V živote obľúbeného českého pesničkára hrá rodina veľkú rolu, no vždy to tak nebolo.

Spevák sa totiž nikdy netajil slabosťou na nežnejšie pohlavie a ani nemaskoval skutočnosť, že partnerkám býval často neverný. Rane sa napokon nevyhla ani jeho manželka, s ktorou však krízu úspešne prekonali a už roky si stabilne užívajú lásku toho druhého. Umelec o svojej rodine hovorí ako o božskej a to, čo má, si možno uvedomuje viac preto, lebo ako malý prišiel o sestričku a neskôr aj o otca.

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Bez sestry aj bez otca

Tomáš Klus sa narodil v českom Třinci a osud sa s ním zahral už na začiatku. Ako dieťa totiž takmer zomrel. „Na bruchu mám takú jazvu, ktorá sa volá julinka. Mal som nejako zauzlené črevá a neprijímal som potravu a bolo to teda dosť divoké. Vtedy ma viezli do Brna a mamička mi rozprávala, že som bol maličké bábätko a prišiel tam lekár s obrovskými rukami, ktorý ma mal operovať, a ona sa desila toho, že ako sa vojde do môjho telíčka s takými veľkými rukami. Ale zvládol to a som tu,“ zaspomínal si s úsmevom spevák, ktorý nesmierne obdivuje svoju mamu za to, s čím všetkým sa v živote musela vyrovnať.

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Známy pesničkár totiž neskôr prišiel aj o sestru, ktorá mala leukémiu, a potom aj o otca. Vyrastal tak bez mužského vzoru a mama ho prakticky vychovala sama. „Keď otec odišiel, zostali sme sami a mama mala niekoľko zamestnaní,“ priznal v podcaste Tomáš Klus. Otca mu potom čiastočne suploval aj šport, ktorému sa venoval, ale nakoniec pri ňom nezostal.

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Znalec žien

Dnes ho väčšina Čechov aj Slovákov pozná ako speváka a autora piesní, ktoré za posledné roky rezonujú obomi krajinami. O jeho muzike je tiež známe, že často býva osobná a veľakrát sa dotýka tém, ktoré sa okolo nás dejú.

Tomáš Klus s manželkou Tamarou
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Okrem hudby sa venuje aj herectvu či občianskym témam, najdôležitejšiu a nezastupiteľnú úlohu v jeho živote však má rodina. Vždy to tak nebolo, pretože pesničkár v minulosti býval veľkým sukničkárom.

Láska bez podmienok

Nakoniec pošpinil aj vzťah, ktorý má so svojou životnou láskou Tamarou.

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