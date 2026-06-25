Vyhrala romantická krajina a uspelo aj Slovensko. Toto sú najlepšie destinácie pre ľudí, ktorí cestujú sami
Cestovať osamote neznamená automaticky sa vyhýbať akejkoľvek romantike.
Keď cestujete sami, tak si možno myslíte, že je lepšie sa vyhnúť niektorým romantickejším mestám sveta., no mýlite sa. Experti z Much Better Adventures totiž na základe faktorov, ako sú bezpečnosť, cenová dostupnosť jedál či dostupnosť víz zostavili tohtoročný rebríček najlepších európskych destinácií pre tých, ktorí zvyknúť cestovať osamote. Rebríček prináša Daily Mail a na prvom mieste sa umiestnila krajina, kde sa zrodil príbeh lásky medzi Rómeom a Júliou.
5. Slovensko
V prvej päťke najlepších destinácií 2026 pre sólo cestovateľov sa umiestnila aj naša krajina, ktorá podľa rebríčka ponúka skryté poklady, ktoré stoja za objavovanie, ako napríklad mesto Košice. „Priamo v srdci Európy je Slovensko krajinou hradov a hôr,“ píše Lonely Planet. Podľa odborníkov za návštevu stojí aj Staré mesto v Bratislave a skutočným klenotom sú turistické chodníky vo Vysokých Tatrách.
4. Nórsko
Pre tých, ktorí hľadajú surovú, neskrotenú krajinu, je Nórsko destináciou, ktorá nerobí veci polovičato – nájdete tu na vás 291 vrcholov, 1 190 fjordov a viac ako 50-tisíc ostrovov, ktoré čakajú na preskúmanie. A hoci je drahšie ako krajiny z juhu Europy, hodnotí sa vysoko v oblasti bezpečnosti aj biodiverzity, vďaka čomu je vynikajúcou voľbou pre sólo cestovanie zamerané na prírodu.
„Myslím si, že veľa ľudí, ktorí sem prichádzajú, má Nórsko na radare už roky, ale väčšina z nich je stále prekvapená jeho krásou,“ hovorí Jan Nielsen, kajakársky sprievodca po fjordoch.
3. Španielsko
Na treťom mieste v rebríčku je slnečné Španielsko. Nájdete tam aj tichšie miesta, ktoré stoja za návštevu, ak sa chcete vyhnúť preplneným pobrežiam Palmy a Barcelony. Najmenej navštevované pláže v krajine ležia napríklad na pobreží Kantábrie v Marina Lucense v Galícii. A tí z vás, ktorí sa chcú vydať na nejaký mestský výlet, by mohli vymeniť Barcelonu alebo Madrid za Murciu.