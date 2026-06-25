Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vyhrala romantická krajina a uspelo aj Slovensko. Toto sú najlepšie destinácie pre ľudí, ktorí cestujú sami
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračné obrázky.

Veľká MAPA horúčav: Na týchto miestach môže byť až 40 °C. Slovensko by zažilo scenár spred 20 rokov

Radkin Honzák

Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Alena Heribanová / S dcérami.

Po nečakanom rozvode prišli najťažšie rána. Alena Heribanová začala žiť inak až pri manažérovi Konradovi

Denisa Hurban Baránková s manželom a trénerom Vladimírom.

Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Denisa Hurban Baránková s manželom a trénerom Vladimírom.

Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná

Ilustračné obrázky.

Veľká MAPA horúčav: Na týchto miestach môže byť až 40 °C. Slovensko by zažilo scenár spred 20 rokov

Rozkrojený melón vyzerá ako praktická voľba, no môže byť hrozbou. Bývalá predavačka dvíha varovný prst

Marián Čekovský.

Keď zachraňoval sestru, prežil klinickú smrť. Marián Čekovský je po veľkej chybe zamestnancom stvoriteľa

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Denisa Hurban Baránková s manželom a trénerom Vladimírom.

Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná

Marián Čekovský.

Keď zachraňoval sestru, prežil klinickú smrť. Marián Čekovský je po veľkej chybe zamestnancom stvoriteľa

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vyhrala romantická krajina a uspelo aj Slovensko. Toto sú najlepšie destinácie pre ľudí, ktorí cestujú sami

Jazero Morské oko / Benátky
Jazero Morské oko / Benátky — Foto: Wikipedia @kallerna, Didier Descouens

Cestovať osamote neznamená automaticky sa vyhýbať akejkoľvek romantike.

Keď cestujete sami, tak si možno myslíte, že je lepšie sa vyhnúť niektorým romantickejším mestám sveta., no mýlite sa. Experti z Much Better Adventures totiž na základe faktorov, ako sú bezpečnosť, cenová dostupnosť jedál či dostupnosť víz zostavili tohtoročný rebríček najlepších európskych destinácií pre tých, ktorí zvyknúť cestovať osamote. Rebríček prináša Daily Mail a na prvom mieste sa umiestnila krajina, kde sa zrodil príbeh lásky medzi Rómeom a Júliou.

Prečítajte si tiež: Za najatraktívnejšími mužmi sveta netreba cestovať ďaleko. Zo Slovenska sa k nim dostanete autom

5. Slovensko

V prvej päťke najlepších destinácií 2026 pre sólo cestovateľov sa umiestnila aj naša krajina, ktorá podľa rebríčka ponúka skryté poklady, ktoré stoja za objavovanie, ako napríklad mesto Košice. „Priamo v srdci Európy je Slovensko krajinou hradov a hôr,“ píše Lonely Planet. Podľa odborníkov za návštevu stojí aj Staré mesto v Bratislave a skutočným klenotom sú turistické chodníky vo Vysokých Tatrách.

Instagram Post
Príspevok používateľa Visit Košice (@visitkosice)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

4. Nórsko

Pre tých, ktorí hľadajú surovú, neskrotenú krajinu, je Nórsko destináciou, ktorá nerobí veci polovičato – nájdete tu na vás 291 vrcholov, 1 190 fjordov a viac ako 50-tisíc ostrovov, ktoré čakajú na preskúmanie. A hoci je drahšie ako krajiny z juhu Europy, hodnotí sa vysoko v oblasti bezpečnosti aj biodiverzity, vďaka čomu je vynikajúcou voľbou pre sólo cestovanie zamerané na prírodu.

Instagram Post
Príspevok používateľa Visit Norway (@visitnorway)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

„Myslím si, že veľa ľudí, ktorí sem prichádzajú, má Nórsko na radare už roky, ale väčšina z nich je stále prekvapená jeho krásou,“ hovorí Jan Nielsen, kajakársky sprievodca po fjordoch.

3. Španielsko

Na treťom mieste v rebríčku je slnečné Španielsko. Nájdete tam aj tichšie miesta, ktoré stoja za návštevu, ak sa chcete vyhnúť preplneným pobrežiam Palmy a Barcelony. Najmenej navštevované pláže v krajine ležia napríklad na pobreží Kantábrie v Marina Lucense v Galícii. A tí z vás, ktorí sa chcú vydať na nejaký mestský výlet, by mohli vymeniť Barcelonu alebo Madrid za Murciu.

Instagram Post
Príspevok používateľa Barcelona Spain 🇪🇸 Travel | Hotels | Food | Tips (@barcelona.travelers)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Zmiešajte levanduľu s obyčajnou SÓDOU a čím skôr položte do každej izby v dome: Účinok, o ktorom som NIKDY predtým nevedela!

Zmiešajte levanduľu s obyčajnou SÓDOU a čím skôr položte do každej izby v dome: Účinok, o ktorom som NIKDY predtým nevedela!

12 zlatých pravidiel pre bohatú ÚRODU UHORIEK, o ktorých skúsení pestovatelia mlčia!

12 zlatých pravidiel pre bohatú ÚRODU UHORIEK, o ktorých skúsení pestovatelia mlčia!

Odkedy poznám tento domáci TRIK, je u nás vždy krásna a príjemná vôňa: Osviežovač vzduchu s tým nemá nič spoločné!

Odkedy poznám tento domáci TRIK, je u nás vždy krásna a príjemná vôňa: Osviežovač vzduchu s tým nemá nič spoločné!

Zmiešajte 2 LYŽICE cukru s obyčajným octom a hneď použite: Žiadna mágia, tento TRIK ma naučila moja babka!

Zmiešajte 2 LYŽICE cukru s obyčajným octom a hneď použite: Žiadna mágia, tento TRIK ma naučila moja babka!

Plný hrniec

Úžasná domáca zmrzlina len z 2 prísad: Chutí presne tak, ako si ju pamätáme z detstva – žiadne vajcia ani stužený tuk!

Úžasná domáca zmrzlina len z 2 prísad: Chutí presne tak, ako si ju pamätáme z detstva – žiadne vajcia ani stužený tuk!

Kakaové záviny a vanilkové osie hniezda z jedného cesta: Raz zamiesíte a máte napečené na celý týždeň!

Kakaové záviny a vanilkové osie hniezda z jedného cesta: Raz zamiesíte a máte napečené na celý týždeň!

Kávový blesk za 2 minúty: Na tento krém netreba tvaroh, smotanu ani drahé mascaprone – chutí ako z cukrárne!

Kávový blesk za 2 minúty: Na tento krém netreba tvaroh, smotanu ani drahé mascaprone – chutí ako z cukrárne!

Najlepší recept na FANTASTICKY lahodnú cuketu: Ani som nestihla vyskúšať, deti ju hneď zjedli a pýtajú dupľu!

Najlepší recept na FANTASTICKY lahodnú cuketu: Ani som nestihla vyskúšať, deti ju hneď zjedli a pýtajú dupľu!

Zdravé tipy

Túto masť na kolená mi poradila mama – uľavilo sa mi už prvom použití: Stačí večer natrieť a konečne sa dobre vyspíte, žiadna bolesť!

Túto masť na kolená mi poradila mama – uľavilo sa mi už prvom použití: Stačí večer natrieť a konečne sa dobre vyspíte, žiadna bolesť!

Toto by mal vedieť každý, koho často bolia kosti a KĹBY: Musíte skúsiť, čo dokážu tieto zelené listy!

Toto by mal vedieť každý, koho často bolia kosti a KĹBY: Musíte skúsiť, čo dokážu tieto zelené listy!

Burina, ktorá ničí rakovinové bunky. Kľúč v prevencii rakoviny prsníka, čriev a prostaty!

Burina, ktorá ničí rakovinové bunky. Kľúč v prevencii rakoviny prsníka, čriev a prostaty!

Toto by mal vedieť každý, koho trápi štítna žľaza, migrény a je bez energie: Musíte skúsiť, čo dokáže tento RECEPT zo zelených orechov!

Toto by mal vedieť každý, koho trápi štítna žľaza, migrény a je bez energie: Musíte skúsiť, čo dokáže tento RECEPT zo zelených orechov!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…