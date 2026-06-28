Keď sa hrali, musela byť slúžka alebo upratovačka. Rany z detstva si dievčina uvedomila až v dospelosti
Dnes verí, že všetko je presne tak, ako má byť.
Myslela si, že keď bola malá, šikana neexistovala, že je to len fenomén dneška. Potom si však zaspomínala na svoje detstvo a uvedomila si, ako často ju rovesníci vyčleňovali z kolektívu. Keď sa hrali, vždy bola iba slúžka alebo upratovačka, a keď jej raz kamarátka napísala, že má krivé nohy, do tridsiatky prestala nosiť sukne. Mnohé staré rany sa pritom otvorili až s odstupom času.