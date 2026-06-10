Jedna vie krásne tetovať, druhý šije topánky. Slávni herci a herečky, ktorí sa uživia aj v inom povolaní
Excelujú pred kamerou, ale majú super schopnosti aj mimo nej.
Patria medzi najväčšie herecké hviezdy v Hollywoode a na konte majú aj mnohé ocenenia, no pokojne by sa uživili aj v inom povolaní. Nasledujúce slávne osobnosti totiž majú super schopnosti aj mimo kamier a ovládajú veci, ktoré by ste do nich asi nikdy netipovali - jedna z nich dokonca pravidelne tetuje svojich kolegov z brandže.
5. Margot Robbie
Hviezda filmov Barbie či Tarzan, austrálska herečka Margot Robbie, zbožňuje tetovať ľudí a podľa medializovaných informácií už vytvorila cez 50 tetovaní, ktoré majú na koži nielen jej kamaráti, ale dokonca aj mnohí jej kolegovia z brandže. „Robím to pre radosť, nie pre peniaze. Ale možno si raz na staré kolená založím tetovacie štúdiou,“ prezradila so smiechom v šou Jimmyho Fallona, ktorú cituje People.
4. Daniel Day Lewis
Trojnásobný držiteľ Oscara si v 90. rokoch po natočení filmu The Boxer dal na nejaký čas pauzu od hrania a odišiel do talianskej Florencie. Ako ďalej uvádzajú rôzne médiá, nastúpil tam ako neplatený učeň k legendárnemu obuvníkovi Stefanovi Bemerovi. Ten je uznávaný pre výrobu luxusnej, ručne šitej pánskej obuvi a slávny herec u neho strávil údajne osem až desať mesiacov.
3. Andrew Garfield
Podľa magazínu Marie Claire sa v mladosti predstaviteľ Spidermana Andrew Garfield venoval plávaniu aj gymnastike - a tá druhá schopnosť mu pomohla pri hraní titulnej úlohy vo filme o pavúčom superhrdinovi - herec si totiž vraj rád robí vlastné kaskadérske kúsky. V roku 2017 napríklad predviedol veľmi pôsobivé salto vzad v relácii The Ellen DeGeneres Show.