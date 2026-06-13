Zbadala ho a dúfala, že ju bude mať rád. Jana Majeská a Marek poznajú návod na fungujúce manželstvo
Známi herci patria medzi najstabilnejšie páry v slovenskom šoubiznise.
Bok po boku kráčajú spolu už dve desaťročia a povestná iskra sa z ich vzťahu doteraz nevytratila. Známy herecký pár Jana a Marek Majeskí sú si navzájom oporou aj mimo divadelných dosiek či televíznych kamier a ich manželstvo pôsobí stále harmonicky. V rozhovore pre Plus Jeden Deň teraz herečka prezradila, v čom spočíva tajomstvo ich dlhoročného zväzku.
Keď vošiel, vedela to
Jana a Marek sa poznajú od vysokej školy, no stačilo málo a vôbec by sa nestretli. Janka práve končila školu a chcela sa vrátiť na východ, odkiaľ pochádza, no na poslednú chvíľu zasiahol osud.
„Čuduj sa svete, náhodou som nastúpil ako doktorand k Emílii Vášáryovej, ktorá práve končila so svojím ročníkom – tým Jankiným,“ spomínal v rozhovore s Evitou Marek, ktorý mal v tom čase po tridsiatke a lásku medzi študentkami určite nehľadal. Dlhé roky sa totiž bil do pŕs, že vzťah s herečkou nikdy mať nebude.
Pre Janku to však bola láska na prvý pohľad. „Vo chvíli, keď si vošiel do dverí, vedela som, že bude zle (smiech). Pamätám si, že keď som v ten deň išla zo školy domov, hovorila som si v autobuse, že keď ma nebudeš mať rád, bude to strašné. A že sa budem trápiť,“ hovorila otvorene pre SME Janka, pre ktorú láska znamená všetko – zahŕňa tam rodinu, priateľov, dobré jedlo, cestovanie a mnohé ďalšie veci.