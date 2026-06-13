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Zbadala ho a dúfala, že ju bude mať rád. Jana Majeská a Marek poznajú návod na fungujúce manželstvo
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Zbadala ho a dúfala, že ju bude mať rád. Jana Majeská a Marek poznajú návod na fungujúce manželstvo

Jana Majeská prezradila tajomstvo ich dlhoročného manželstva s Marekom.
Jana Majeská prezradila tajomstvo ich dlhoročného manželstva s Marekom. — Foto: Instagram @janamajeska

Známi herci patria medzi najstabilnejšie páry v slovenskom šoubiznise.

Bok po boku kráčajú spolu už dve desaťročia a povestná iskra sa z ich vzťahu doteraz nevytratila. Známy herecký pár Jana a Marek Majeskí sú si navzájom oporou aj mimo divadelných dosiek či televíznych kamier a ich manželstvo pôsobí stále harmonicky. V rozhovore pre Plus Jeden Deň teraz herečka prezradila, v čom spočíva tajomstvo ich dlhoročného zväzku.

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Keď vošiel, vedela to

Jana a Marek sa poznajú od vysokej školy, no stačilo málo a vôbec by sa nestretli. Janka práve končila školu a chcela sa vrátiť na východ, odkiaľ pochádza, no na poslednú chvíľu zasiahol osud.

Jana a Marek Majeskí.
Prečítajte si tiež: Zbadala ho vo dverách a pochopila, že bude zle. Jana Majeská sa bála, že ju introvert Marek nebude mať rád

„Čuduj sa svete, náhodou som nastúpil ako doktorand k Emílii Vášáryovej, ktorá práve končila so svojím ročníkom – tým Jankiným,“ spomínal v rozhovore s Evitou Marek, ktorý mal v tom čase po tridsiatke a lásku medzi študentkami určite nehľadal. Dlhé roky sa totiž bil do pŕs, že vzťah s herečkou nikdy mať nebude.

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Pre Janku to však bola láska na prvý pohľad. „Vo chvíli, keď si vošiel do dverí, vedela som, že bude zle (smiech). Pamätám si, že keď som v ten deň išla zo školy domov, hovorila som si v autobuse, že keď ma nebudeš mať rád, bude to strašné. A že sa budem trápiť,“ hovorila otvorene pre SME Janka, pre ktorú láska znamená všetko – zahŕňa tam rodinu, priateľov, dobré jedlo, cestovanie a mnohé ďalšie veci.

Recept na manželstvo

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