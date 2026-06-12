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FOTO: Deti sa smejú, rodičia hľadajú cestu von. Nový park pri Tokaji sa stal lákadlom pre celé Slovensko
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FOTO: Deti sa smejú, rodičia hľadajú cestu von. Nový park pri Tokaji sa stal lákadlom pre celé Slovensko

— Foto: Facebook Willkov park

Stačí pár krokov a človek stratí orientáciu.

Deti zvyčajne lákajú atrakcie plné kolotočov a blikajúcich svetiel. Na východe Slovenska však vyrástlo miesto, kde stačí pár krokov medzi vŕbami a z obyčajného výletu je malé dobrodružstvo.

Ako uvádza portál Košicak.sk, v obci Brehov v okrese Trebišov otvorili Willkov park. Jeho dominantou sa stalo rozsiahle prírodné bludisko vytvorené zo živých vŕbových prútov, ktoré má tvar ľudského odtlačku prsta. Nová atrakcia spája oddych v prírode, zážitkové objavovanie aj priestor pre rodiny s deťmi.

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Príspevok používateľa Silvia Pavlíková (@silvia_pavlikova_fotografka)
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Dobrovoľne sa stratiť na celý deň?

Bludisko sa rozprestiera na ploche väčšej ako jeden hektár a návštevníci v ňom prechádzajú pomedzi živé vŕby namiesto klasických stien či plotov. Práve spojenie prírody a zážitku bolo jednou z hlavných myšlienok projektu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=122181822620797953&set=a.122177143436797953

„Našou prioritou bolo vytvoriť priestor, kde sa človek doslova dotkne prírody. Bludisko v tvare odtlačku prsta symbolizuje stopu, ktorú tu zanechávame. Dôraz sme kládli na ekológiu a udržateľnosť, pričom sme chceli ukázať, že zábava môže existovať v absolútnom súlade s prostredím. U nás neexistuje jedna správna cesta. Každá má svoju hodnotu a niečo vás naučí,“ vysvetlila autorka projektu Anna Balogová.

Areál dopĺňajú vŕbové sochy zvierat, oddychové zóny aj bistro. Deti sa môžu zabaviť na 30-metrovej nafukovacej prekážkovej dráhe či vzduchovej trampolíne a prevádzkovatelia plánujú postupne pridávať ďalšie atrakcie.

Zábava pre celú rodinu

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