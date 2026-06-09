Mal len sedem, keď ho opitý vodič takmer pripravil o život. Športovec Michal dnes patrí medzi európsku elitu
Tri mesiace ležal v umelom spánku, no nevzdal sa.
Mal len sedem rokov, keď mu život zmenila jedna sekunda. Malý Michal skončil pod kolesami auta, ktoré šoféroval opitý vodič. Do nemocnice ho prevážali v kritickom stave a lekári jeho rodine nedávali veľké nádeje. Nikto netušil, či sa ešte niekedy postaví na nohy. V umelom spánku ležal tri mesiace. Jeho mama a brat celé dni čakali pri nemocničnom lôžku a dúfali v zázrak. Ten nakoniec prišiel, hoci lekári predpokladali, že Michal už nikdy nebude chodiť.
Nevzdal sa
Po prebudení čakal Michala dlhý boj s následkami nehody. Už ako malý chlapec však odmietal prijať, že by sa mal vzdať. Jeho najbližší dnes pre portál Donio hovoria, že si svoj hendikep „nepripúšťal“ a napriek zlým prognózam napokon odišiel z nemocnice po vlastných nohách.
Roky rehabilitácií, bolesti a obmedzení ho nezlomili. Naopak, postupne si našiel cestu k športu, ktorý mu zmenil život.
Zlato pre Slovensko
Dnes Michal reprezentuje Slovensko v naturálnej kulturistike a patrí medzi európsku špičku. Zo zahraničných súťaží nosí jednu medailu za druhou a dokonca sa stal dvojnásobným európskym šampiónom.
Za úspechmi však nie sú veľkí sponzori ani profesionálne podmienky.