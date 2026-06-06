Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Objavili odpoveď na otázku, ktorá ľudí trápila odjakživa - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Objavili odpoveď na otázku, ktorá ľudí trápila odjakživa
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Eurovú mincu vložte do mrazničky a až potom odcestujte na dovolenku. Jednoduchý trik vám ochráni zdravie

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán vám zahoria líca. Eva Máziková otvorene hovorí aj o intímnostiach

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Eurovú mincu vložte do mrazničky a až potom odcestujte na dovolenku. Jednoduchý trik vám ochráni zdravie

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Ilustračný obrázok

Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Objavili odpoveď na otázku, ktorá ľudí trápila odjakživa

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/wirestock, 8photo

Švajčiarski výskumníci dospeli k prekvapivému záveru.

Možno aj vy ste sa zamýšľali nad otázkou, ktorá ľudí trápi od nepamäti. Čo bolo skôr – vajce alebo sliepka? Diskutovali o tom už naši predkovia a odpoveď sa snažili nájsť aj vedci. Tí z Univerzity v Ženeve nedávno prišli s informáciou, ktorá mnohých prekvapí. Jedna z týchto vecí totiž existovala oveľa skôr, než sme si doteraz mysleli.

Zaoberali sa jadrom

Podľa vedeckého magazínu Popular Mechanics je dnešná sliepka výsledkom genetickej mutácie, ktorá vznikla vo vajíčku znesenom jej evolučným predkom. Stručne povedané, vajce teda tento stáročný súboj vyhralo a skutočne tu bolo skôr než sliepka. Švajčiarski vedci ale prišli na niečo ešte ohromujúcejšie.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Ich štúdia publikovaná v odbornom časopise Nature totiž naznačuje, že vajcia existovali ešte pred životom samotným. „Tento článok sa zaoberá podstatou vývojovej biológie, teda tým, ako sa z jednej bunky stane celý živočích. Nové poznatky o mikrobiálnom živote využívame na to, aby sme zodpovedali otázky o tom, ako sme vznikli a ako funguje život v iných evolučných líniách,“ vysvetlil výskumník John Burns.

Dospeli k nečakanému záveru

Nadväzuje tým na fakt, že vedci už v roku 2017 objavili v mori jednobunkový mikroorganizmus, ktorý sa od línie zvierat oddelil pred viac než miliardou rokov. Výskumníci zistili, že jeho gény obsahovali pokyny pre embryonálny vývoj, čo má v podstate naznačovať, že vajcia existovali ešte pred životom samotným.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Vezmite 3 BALÍČKY a kúpeľňa je ako nová – zmizol povlak, nečistoty a špáry sú opäť biele: Domáci trik, ktorý som nikdy predtým nepoznala!

Od tohto momentu je lacný ocot v mojej záhrade považovaný za poklad: 21 trikov, ktoré ušetria kopec peňazí aj námahy!

Ako rýchlo opraviť žlté listy paradajok? Účinné domáce riešenie!

Naučte sa, ako pestovať cesnak v kvetináči a už ho nikdy nemusíte kupovať: TU je postup!

Plný hrniec

Z lístkového už nepečiem, toto je jednotka: Fantastické cesto na štrúdľu z jogurtu – vyzerajú ako z cukrárne a tá vôňa v kuchyni sa nedá opísať!

Marhuľový koláč s bielou čokoládou: Cesto ako pierko – len vyliať na plech a pridať ovocie!

Nepečená svieža MAŠKRTA z jahôd, tvarohu a šľahačky hotová za 10 minút: Bez pečenia, najlepší rýchly dezert!

Nesmierne dobrý linecký čerešňový koláč s pudingom: Tento koláč je u nás doma hitom!

Zdravé tipy

Domáca skorocelová masť: Poklad z prírody, ktorý by nemal chýbať v žiadnom dome!

20 geniálnych spôsobov, ako využiť klinčeky pre svoje zdravie: PRESNÝ návod, ako ich používať!

Zbohom usadený tuk, únava a vysoký cholesterol: Tento citrónový zázrak radím každému, kto je chorľavý a necíti sa dobre!

Zabudnite na droždie z obchodu, vaša babička by vám poradila tento zdravý zázrak: 50ml vody, 50g múky – to je všetko!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…