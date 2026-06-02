Desať rokov sa rozprávajú o tom, čo s ním je. Kolegovia Janka Kronera si k jeho jubileu želajú len jedno
Syn Jakub vie, či sa herec ešte vráti na obrazovky.
„Neplač,“ hovoril uplakanej Zdene Studenkovej, ktorá nemohla uveriť vlastným očiam, že ho vidí. Keď sa Janko Kroner v roku 2016 objavil ako tajný hosť v Inkognite, kolegovia aj fanúšikovia neskrývali nadšenie. Legendárny herec, ktorého celé Slovensko pozná z divadla, filmu aj televíznych obrazoviek, oslávil 70. narodeniny a hoci sa na verejnosti neobjavil už celé roky, jeho kolegovia na neho nezabudli. K jubileu mu posielajú jediné želanie.
Posledné stretnutie
Video z emotívneho stretnutia v Inkognite má dodnes státisíce pozretí a ľudia pod ním zanechávajú odkazy plné podpory. Pre mnohých to bolo poslednýkrát, čo svojho obľúbeného herca videli na obrazovke. Odvtedy uplynulo desať rokov a okolo jeho života zostáva množstvo otáznikov. Moderátor Inkognita Vlado Voštinár patrí medzi tých, ktorí si na spoločné stretnutie spomínajú aj po rokoch. Pri príležitosti Kronerových narodenín priznal, že na herca myslia veľmi často.
„Želám mu pevné zdravie, radosť zo života a verím, že sa niekedy zase uvidíme. Naposledy sme boli spolu v roku 2016 – v Inkognite, keď bol tajný hosť. Bol to vtedy veľmi emotívne a krásne, užili sme si ho. Už to bol iný Jano, bolo to cítiť aj vidieť, ale napriek tomu to bolo čarovné,“ odkázal pre Plusku. Ako dodal, dodnes sa medzi kolegami rozprávajú o tom, ako sa legendárny herec má.
Kto by nemal rád Kronera
„Verím, že nás Janíčko minimálne jedným okom sleduje a je to aspoň tak intenzívne, ako my na neho myslíme. Myslíme na neho pomerne často, aj sa veľa o ňom rozprávame – aj v zmysle, že nevieme, čo s ním je. Verím, že je ako-tak v pohode – ľudskej, psychickej, fyzickej, aby mal krásny život a želám mu aj veľa optimizmu a ďalších rokov,“ dodal Voštinár.
Na spoločné roky si zaspomínal aj herec a zabávač Michal Hudák, ktorý si s Kronerom zahral v obľúbenom seriáli Profesionáli.