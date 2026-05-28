V nemocnici strávila mesiace a fanúšikovia sa báli. Halina Pawlowská nabrala druhý dych a žiari spokojnosťou
Obľúbená česká spisovateľka skončila pred pár rokmi v nemocnici na dýchacích prístrojoch.
Oslávila jubilejnú sedemdesiatku a zdá sa, že nabrala druhý dych. Nie je to však dávno, čo Halina Pawlowská skončila po kolapse pľúc v nemocnici a dokonca za ňu museli dýchať prístroje. Obľúbená moderátorka strávila v nemocnici niekoľko mesiacov a situácia nebola ideálna ani po prepustení domov. Dnes je, našťastie, na dobrej ceste a žiari spokojnosťou. Ukázala to aj na sociálnej sieti, sa pochválila fotkou v krásnych šatách, ktoré má na svedomí spoločne s dcérou.
Bolo to vážne
Halina Pawlowská si pred dvoma rokmi prešla náročným obdobím, keď bojovala s vážnymi zdravotnými problémami. Tie ju na istý čas odstavili aj od práce a v tom období sa odmlčala aj na sociálnych sieťach. Situácia bola vážna a fanúšikom zostávalo len dúfať, že všetko dobre dopadne.
Po návrate z nemocnice sa spisovateľka zotavovala doma a výrazne schudla. Ako prezradila v rozhovore pre HN Online, za úbytkom hmotnosti stáli aj zdravotné komplikácie. Nejaké kilogramy vraj išli dole prirodzenou cestou počas zotavovania a nešlo o žiadny plánovaný proces.
Ukáž päty, nasaď šaty
„Ako ma na jeseň skolila choroba, tak sa u mňa odvtedy všetko točí okolo zdravia. Priala by som si, aby som sa už cítila úplne dobre a nemusela si uvedomovať, že môjmu organizmu zatiaľ stále ešte niečo chýba,“ povedala ešte vlani v máji moderátorka. Dnes sa zdá, že je na tom oveľa lepšie.