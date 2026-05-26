Hokejista Juraj Valach po smrti manželky: Ponuky od 20-ročných dievčat odmietam. Simonka bola čistá duša - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Hokejista Juraj Valach po smrti manželky: Ponuky od 20-ročných dievčat odmietam. Simonka bola čistá duša
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Tomáš Tatar s dcérkou.

Bol na testoch a musel si priznať pravdu. Tomáš Tatar vysvetlil, prečo chýba na majstrovstvách sveta

Jarmila Hargašová-Lajčáková a Miroslav Lajčák.

Vzdala sa všetkého, aby bola s ním. Jarmila Lajčáková ani po kauze s Epsteinom 20 rokov s Mirom nezahadzuje

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Hokejista Juraj Valach po smrti manželky: Ponuky od 20-ročných dievčat odmietam. Simonka bola čistá duša

Juraj Valach so synom Jergušom a s manželkou Simonou
Juraj Valach so synom Jergušom a s manželkou Simonou — Foto: Instagram - @ak79_valach_juraj

O chorého synčeka sa stará hokejistova mamina.

Keď hokejista Juraj Valach v tichu nemocničnej izby držal svoju manželku Simonu za ruku, netušil, že sa mu pred očami práve láme svet. „Moja žena umierala 22 dní. Bolo to strašné, bola neustále v kritickom stave a nikto nevedel, čo bude ďalej,“ spomínal pred rokmi. Len rok po svadbe prišiel o ženu, ktorú nazýval svojou osudovou láskou, a zároveň o predstavu bežného rodinného života, na ktorý sa tak tešili. Napriek všetkému je dnes pre svoje dve deti hrdinom.

Foto: Instagram - @ak79_valach_juraj

Bez rodičov by to nedal

Simona pod srdcom nosila dvojičky – maličkú Amálku a bojovníka Jerguša. Prišli na svet už v 25. týždni tehotenstva a osud ich od začiatku skúšal. Amálka vážila len kilo, Jerguš 800 gramov a lekári pripúšťali, že ich prežitie je neisté. Chlapčeka museli v priebehu jediného týždňa trikrát oživovať. Prežil, no so závažnou diagnózou, ktorá si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť.

Prečítajte si tiež: Načo to vláčite von, vypočul si na ulici. Slovenský hokejista s imobilným synom posiela ľuďom silný odkaz

Juraj sa vtedy stal otcom samoživiteľom, ale aj symbolom tichej vytrvalosti. Kariéru profesionálneho hokejistu skĺbil s rodičovstvom len vďaka obrovskému nasadeniu svojej rodiny. „Bez mojich rodičov by to nebolo možné. Mama prišla o prácu, aby sa mohla starať o deti. Oni sú dôvod, prečo môžem ešte hrať hokej,“ povedal neskôr v ďakovnej reči, keď sa v roku 2023 stal slovenským Otcom roka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ondřej Buchtela (@ondrejbuchtela)

Čistá duša

Hoci od Simonkinej smrti uplynulo už niekoľko rokov, v Jurajových slovách sa stále miešajú vďačnosť, bolesť aj jemná nostalgia. V novembri 2025 si na sociálnych sieťach zaspomínal na ich úplne prvé rande, od ktorého uplynulo presne 16 rokov. „Pri pohľade do tvojich očí človek vedel, že si čistá duša,“ napísal.

Petra Ázacis a Juraj Valach
Prečítajte si tiež: Juraj Valach: Mama prišla o prácu, aby sa mohla starať o moje deti. Aj v tejto hnusnej dobe žije veľa dobrých ľudí

Dodnes hovorí, že jej nežný pohľad si pamätá presne a že sa k nemu v mysli často vracia najmä počas náročných dní. „Mal som krásny vzťah, hoci trval krátko. Spoločný čas sme využili naplno. Priviedla na svet dve deti, za čo som jej nesmierne vďačný,“ priznal na sociálnych sieťach. Povedal aj niečo, čo ukazuje, že jej prítomnosť je v jeho živote stále citeľná.

Foto: Instagram - @ak79_valach_juraj

„Keď vidím, ako žijú niektoré iné páry, som vďačný aj za tú krátku chvíľu, ktorú som mohol stráviť so svojou ženou,“ uviedol s láskou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Kde mať doma hotovosť? Zabudnite na prasiatko a ponožku. Toto miesto nikto neobjaví!

Zlaté rady od záhradkárov: Vďaka nim zeler vyrastie do veľkých a zdravých koreňov!

BYLINKY nemrazím, nesuším a mám ich čerstvé kedykoľvek počas roka: Spôsob, ktorý ma naučila moja prababička!

OKAMŽITE to dajte uhorkám a ochránite ich pred žltnutím a chorobami!

Plný hrniec

Broskyne nakrájam na plech, zalejem SALKOM, jednoduchým cestom a pečiem takto každý víkend: Najväčšia DELIKATESA ku kávičke!

Recept na TURECKÚ limonádu som si doniesla z dovolenky – a je vynikajúca: Robím ju celé leto!

RECEPT na nebesky chutnú OREO zmrzlinu: Iba 4 ingrediencie, žiadne vajcia a deti už nechcú ani zmrzlinu zo stánku!

Vzácny recept na bublaninu z roku 1945: Držte sa tohoto postupu a bude neskutočne vláčna a nadýchaná!

Zdravé tipy

Toto radím každému, koho bolia kĺby a zvlášť kolená: Vezmite 2 hrste orechových listov a olej – pomohlo to už po 1 dni!

Hovoria mu najslnejšie prírodné antibiotikum (2 prísady): Len LYŽIČKA ráno a vraj neochoriete!

Robte tento pohyb každý deň pred spaním a uvidíte tú zmenu: Na bolesť chrbta, formuje brucho a posilní zdravie!

Zázračná moc levandule: Týchto 14 účinkov pocítite, ak si z nej urobíte liečivú limonádu, čaj alebo ju pridáte do kúpeľa!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…