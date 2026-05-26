Sabrinu vo vzduchu zrazilo lietadlo, no dokázala sa zachrániť. VIDEO vám zaručene privodí zimomriavky
Smrti unikla len o vlások.
Príbeh, z ktorého tuhne krv v žilách. Aj takto by sa dal opísať moment, ktorý zažila skúsená paraglajdistka Sabrina počas jedného zo svojich bežných letov nad horskou krajinou. Z rutinného zážitku sa totiž stal boj o prežitie, v ktorom rozhodovali zlomky sekundy a chladná hlava. Prežila akoby zázrakom.
Sekundy plné hrôzy
Ako uvádza portál Aeroweb.cz, k dramatickej udalosti došlo počas víkendového letu v oblasti rakúskeho Zell am See v Alpách. Štyridsaťštyriročná Sabrina letela neďaleko vrchu Schmittenhöhe, keď sa k nej veľkou rýchlosťou od chrbta priblížilo vyhliadkové lietadlo typu Cessna a vrtuľou jej poškodilo padák priamo nad hlavou.
Ako zachytila telová kamera, Sabrina okamžite začala padať k zemi a hoci to už vyzeralo beznádejne, podarilo sa jej otvoriť záložný padák a zabrániť tragédii. Akoby zázrakom tak utrpela len pomliaždeniny a ľahšie zranenia. Neskôr ju transportoval vrtuľník.
„Stále nemôžem uveriť, že tu sedím a píšem toto,“ napísala Sabrina po nehode na sociálnych sieťach.