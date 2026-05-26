Rytmus o výchove syna: V osemnástich by sa mal vedieť postarať a mal by vedieť, ako funguje život
Navonok luxus a splnené sny, doma však platia pravidlá.
Na sociálnych sieťach často ukazujú chvíle plné smiechu, cestovania či rodinnej pohody. Mnohí preto môžu mať pocit, že syn Patrika Rytmusa Vrbovského a Jasminy Alagič vyrastá vo svete, kde dostane všetko, na čo si zmyslí. Známy raper však teraz otvorene priznal, že doma sa snažia držať úplne iných pravidiel.
Ako uvádza Nový Čas, hudobník sa v podcaste Willy Cao rozhovoril o tom, že pri výchove syna Sanela považuje za dôležité najmä to, aby raz dokázal fungovať samostatne a rozumel tomu, ako funguje bežný život. Podľa neho totiž deti nemajú vyrastať v presvedčení, že všetko príde automaticky.
Nič nie je samozrejmé
„Decko je o tom, že v 18 by sa mal už vedieť starať sám o seba a mal by vedieť, ako funguje život,“ povedal otvorene v podcaste. Zároveň priznal, že nechce, aby si jeho syn zvykol na to, že každé želanie bude okamžite splnené.
Raper si myslí, že ak rodičia deťom bez rozmýšľania kupujú všetko, čo si vypýtajú, môže sa to neskôr obrátiť proti nim. „To znamená, že keď ho budeš zahrňovať a kupovať mu všetko, tak bude mať 18 rokov a bude si myslieť, že to funguje tak, že mu všetko musíš kúpiť,“ vysvetlil.