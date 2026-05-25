Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty
Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty
— Foto: Facebook - Ján Tribula

Aj keď ho naháňali sekerou, zachoval si ľudskosť.

„Život v televízii je pre mňa ako každodenná epizóda v telenovele, nikdy nie je jednotvárny,“ priznal v rozhovore pre SME Ján Tribula, ktorý si aj po rokoch pred kamerami zachoval nadhľad, pokoru a schopnosť robiť si srandu sám zo seba. Obľúbený redaktor spod Tatier hovorí, že skutočný život sa neodohráva pred reflektormi, ale v obyčajných momentoch – medzi koňmi, v horách či pri ľuďoch, ktorí žijú čestne, ale aj pri tých, ktorí ho sklamali.

Problémy utápa v hnoji

Popularitu nikdy nebral príliš vážne a po práci si najradšej oblečie gumáky a zmizne do stajne. Práve tam vraj nachádza pokoj, ktorý mu svet televízie nedokáže dať. „Kôň vôbec nevníma, že som známy z televízie. Kôň potrebuje, aby som prišiel s fúrikom, vypratal mu box, urobil s ním aktivitu, potom ho vyčistil a postaral sa oňho,“ prezradil Tribula, ktorý s humorom dodáva, že všetky problémy „utopí v hnoji a znoji“.

„Fyzická robota mi odbremení hlavu. Domov sa vraciam trochu fyzicky unavený, ale horšie je, keď je človek unavený psychicky, vtedy ho to doma môže pomlieť. Treba viac unaviť telo ako dušu,“ povedal obľúbený moderátor, pre ktorého sú kone životnou láskou a jazdectvo ho naučilo k tej najväčšej pokore. Aj keď sa stal majstrom Európy, život mu veľmi rýchlo pripomenul, aby zostal nohami na zemi.

Komplikovaný vzťah s otcom

„Keď som pred vyše 10 rokmi vyhral majstrovstvá Európy, vrátil som sa domov hrdý, lebo môj otec si zo mňa často robil srandu: A načo tie kone robíš, kedy aspoň nejakú veľkú medailu donesieš? Hovorím mu, som majster Európy! A on na to, že keby si bol aspoň majster sveta!“ spomínal Ján Tribula.

Nahnevaný vraj odišiel z domu, nasedlal koňa a vybral sa na lúku. Tam stretol kamaráta na bicykli, ktorý naňho zakričal: „Kde ideš s tým somárom?“ Tribula mu vraj pohotovo odpovedal: „Prepáč, to je majster Európy.“ A kamarát bez zaváhania dodal: „Pýtal som sa koňa, nie teba.“ Redaktor sa na tom dnes len smeje. „Zakaždým ma niekto dobehne,“ priznal. Práve otec bol preňho veľmi dôležitý, hoci ich vzťah nebol vždy jednoduchý.

