Nevybrali si ho, lebo je príliš malý. Luka Radivojevič hodil sklamanie za hlavu a chce byť lepší ako otec
Nevybrali si ho, lebo je príliš malý. Luka Radivojevič hodil sklamanie za hlavu a chce byť lepší ako otec

Branko Radivojevič / Luka Radivojevič — Foto: Promo foto TV Markíza/Susedia, bceagles.com

Talentovaný mladík patrí k najväčším nádejam slovenského hokeja.

Nedokázal ešte ani poriadne chodiť, no hokejku už mal v ruke. Luka Radivojevič mal predurčené stať sa hokejistom, lebo po celý čas mal pred očami svoj najväčší vzor – a jeho otec Branko je aj dnes nielen jeho najväčšou oporou, ale aj kritikom. Luka, ktorý na majstrovstvách sveta v hokeji patrí medzi našich najsledovanejších hráčov, reprezentuje Slovensko s hrdosťou a vraví, že inak to ani nechcel. A to aj napriek tomu, že sa narodil v Spojených štátoch.

Od mala v kabíne

„Deti hokejistov to majú prirodzene v sebe, lebo odmalička chodia za otcami do kabíny po zápasoch alebo po tréningoch. Stále to majú na očiach a mať v ruke hokejku je pre nich úplne prirodzené,“ vysvetľoval Branko Radivojevič a vie, o čom hovorí – jeho syn Luka sa vydal v jeho šľapajach, hoci nie stopercentne. Na rozdiel od svojho otca sa našiel v obrane.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hokej bol pre mňa vždy prvoradý šport, otec mi odmalička radil, ako mám čo robiť. Vždy keď mohol, chodil na moje zápasy a ja si to veľmi vážim. Podporoval ma, ako vedel a ja som rád, že môžem mať tatina bývalého hokejistu,“ spomínal Luka v podcaste. Spolu s otcom prežíval všetky jeho hokejové sklamania aj úspechy – pamätá si, ako ho prvýkrát zobral na ľad, ale aj to, ako oslavovali titul Liberca v kabíne.

Kritik na telefóne

Luka sa pred rokom presťahoval do Bostonu, kde sa popri hokeju venuje aj škole, pracuje na sebe a verí, že tento rok sa dočká vytúženého draftu. Otca má stále na telefóne. „Po každom mojom zápase sa rozprávame o tom, čo som mohol urobiť lepšie, alebo v ktorom momente som sa mohol rozhodnúť inak. Zvyčajne ma nechváli, ale kritiky počúvam veľa,“ smeje sa Luka.

Minulý rok to aj napriek silným očakávaniam nevyšlo a nevybral si ho žiaden klub z NHL. „Čakal som, že to vyjde, ale nevyšlo to. Ak by som nemal očakávania, tak by som to možno zobral lepšie. Po dvoch dňoch som sklamanie zahodil za hlavu a mám motiváciu makať na sebe ďalej,“ spomínal v podcaste SuSPEAK.

Hlavným problémom bola jeho výška. Momentálny trend obrovských a robustných obrancov so 178 centimetrami nenapĺňa, ale snaží sa zapracovať na svojich ostatných schopnostiach tak, aby tento nedostatok vyvážil inak.

Rodený Američan

Luka sa narodil v Minnesote, keďže jeho otec v tom čase hral práve v USA.

