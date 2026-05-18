Videli ste po byte pobehovať rybenku? Nenápadný hmyz signalizuje problém, ktorý môže vyjsť draho
Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Wikimedia commons

Dokážu žiť rok aj bez jedla, ak majú prístup k vode.

Toaleta je miesto, kde mnohí z nás radi robia viac než len to nevyhnutné. Čítame, scrollujeme, lúštime krížovky, študujeme štruktúru dlažby, premýšľame o živote... Ale niekedy sa tam dá vidieť aj niečo nečakané – napríklad malé domáce safari. Niektorí si tam totiž občas všimnú, ako po dlažbe bleskovo prebehne malý striebristý tvor. Ako uviedol Daily Mail, švehlu obyčajnú, hovorovo „rybenku“, netreba brať na ľahkú váhu.

Signalizujú problém

Rybenka je bezkrídly hmyz s telom tvarovaným ako ryba – preto jej aj hovoríme „rybenka“. Ľuďom nijako neškodí, nehryzie ani neprenáša choroby. Naopak, experti sa smejú, že sa živí tým, čo nechutí nikomu – papierom, škrobom, lepidlom, cukrom či ovsenými vločkami. Jej výskyt však nie je len drobnou nepríjemnosťou.

Odborníci varujú, že rybenky sú jasným znakom vlhkosti. Ak sa vám po byte premávajú tieto malé potvorky, je veľmi pravdepodobné, že máte problém so zvýšenou vlhkosťou a ten môže byť poriadne drahý.

Tieto nočné stvorenia potrebujú vlhkosť nad 75 percent, aby prežili. Bez jedla dokážu žiť aj rok, ak majú prístup k vode. Preto ich často nájdete v kúpeľniach, kuchyniach, práčovniach či garážach – skrátka tam, kde sa drží para a vlhko.

Plesne a opadané omietky

Ak ich uvidíte, berte to ako varovný signál, že niekde zateká potrubie, chýba ventilácia alebo sa hromadí para. Ak sa vlhkosť nechá bez povšimnutia, môže spôsobiť praskanie tehál, rozpad omietky a šírenie plesní.

Nie ste v tom sami – s rybenkami bojujú aj historické pamiatky. Britská organizácia National Trust informovala, že drobný hmyz vrátane rybeniek, ohrozuje vzácne artefakty v historických domoch. V starých kaštieľoch poškodili čínsky papier, starožitný nábytok a dokonca aj oblečenie známeho dramatika Georgea Bernarda Shawa. Na zámku Hardwick Hall, kde sa natáčal film Mary Queen of Scots, museli pracovníci kvôli rybenkám prijať špeciálne opatrenia na ochranu podláh a rohoží.

Ako s nimi zatočíte?

