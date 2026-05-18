Slovenský redaktor o zákulisí Eurovízie: V súťaži im chýbame. Najviac si pamätajú Pociskovú a Mikulčíka
Ľudia sa vraj pýtajú, kedy konečne pošleme do súťaže niekoho aj my.
Bulharsko po tomto víkende oslavuje. Speváčka Dara totiž sobotňajším víťazstvom v Eurovízii zabezpečila svojej krajine prvý triumf v histórii súťaže. Slovensko naposledy reprezentoval Miro Šmajda, a to ešte v roku 2012. Zdá sa však, že mnohí fanúšikovia stále s nadšením očakávajú, kedy sa do súťaže opäť zapojíme. Naznačujú to aj hlasy zo zákulisia.
Patrili do finále
„Naozaj cítia veľkú nostalgiu za účasťou Slovenska. Na svojom oblečení mám vždy slovenský znak, takže ma pravidelne zastavujú a pýtajú sa ma, kedy konečne pošleme do súťaže niekoho aj my,“ prezradil týždenníku Plus 7 dní redaktor Patrik Gerši, ktorý monitoroval dianie na festivale.
Spomedzi slovenských reprezentantov si podľa neho ľudia najviac pamätajú Kristínu a Kamila Mikulčíka s Nelou Pociskovou. „Hovoria, že mali skvelé skladby a patrili do finále. Keď im spomeniem, že historicky najlepšie na 18. mieste sa v roku 1996 umiestnil Marcel Palonder, väčšinou ho nevedia zaradiť,“ prezradil.
Vstup pod prísnymi pravidlami
Nela Pocisková si svoje účinkovanie v medzinárodnej súťaži pripomenula aj na Instagrame. Dodnes si pamätá, čo sa jej ako 19-ročnej po boku Kamila Mikulčíka na pódiu podarilo a vraví, že je to jeden z tých úspechov, ktoré jej už nikto nevezme a na ktoré doteraz s obdivom spomína.