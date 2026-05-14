Zatiaľ čo mama prežíva rozvod, zaľúbená dcéra žiari. Z Večného mesta sa pochválila tou najkrajšou správou
Z dievčatka vyrástla krásna mladá slečna.
Niekdajšia televízna tvár a moderátorka Zuzana Belohorcová si aktuálne prechádza bolestivým rozvodom s manželom Vlastom Hájekom, jej dcéra však doslova kvitne. Dôvod je pritom jednoduchý.
Ako píše Diva.sk a ukazujú fotografie, dcéra prominentného páru Salma Hájek by mala byť zamilovaná. S novinkou sa stihla pochváliť na svojom profile na sociálnej sieti, keď pridala zábery s neznámym mladým mužom po boku z romantickej dovolenky v talianskom Ríme.
Každému dopraje
Jej mama moderátorka a český podnikateľ tvorili pár asi 18 rokov, kým vlani na verejnosť neprenikli informácie, že si v manželstve prechádzajú krízou, ktorá napokon vyústila do definitívneho rozchodu. Dôvodom konca medzi Zuzanou Belohorcovou a Vlastom Hájekom mala byť údajne nevera zo strany moderátorkinho partnera, ktorú ona nepredýchala a neverníkovi ukázala dvere.
„Povedala som si, že teraz je tá správna chvíľa ísť svojou cestou. Je to však veľmi ťažké, pretože osemnásť rokov je osemnásť rokov. Prežili sme krásne aj ťažké chvíle, ale život je veľmi krátky. Ja ho už chcem prežiť s niekým, s kým sa budem tešiť a hlavne si ma bude vážiť. Verím, že takého človeka ešte niekde stretnem,“ vyjadrila sa po krachu dlhoročného manželstva Zuzana.
Aktuálne si tak niekdajšia televízna "učiteľka lásky" prechádza náročnejším obdobím a podľa posledných medializovaných informácií bol už rozvod medzi expartnermi doslova na spadnutie. „Každému doprajem a teším sa z úspechov iných, prečo sa iní netešia? Doprajme druhým a bude nám dopriate,“ prehovorila Zuzana Belohorcová v rozhovore pre portál Diva.sk o rozvode.