Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám
Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám
Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.

Chystáte sa do lesa?

Jar a teplé dni opäť naplnili lesy turistami. Niekto vyráža na nenáročnú prechádzku, iní plánujú víkendové túry a mnohí už premýšľajú aj nad prvými hubárskymi výpravami. Spolu s pobytom v prírode však rastie aj potreba väčšej obozretnosti. V rôznych kútoch Slovenska totiž pribúdajú prípady, keď ľudia narazia na medveďa aj na miestach, kde ho kedysi takmer nestretli.

Hoci je medveď hnedý bežnou súčasťou našej prírody, odborníci upozorňujú, že jeho správanie sa môže meniť. Ako informuje portál Tvnoviny.sk, najmä v situáciách, keď sa dostane k potrave v blízkosti ľudí, môže postupne strácať prirodzený odstup. Nezabezpečené odpadky, zvyšky jedál či ovocné stromy pri obydliach podľa ochranárov lákajú šelmy bližšie k dedinám aj turistickým lokalitám.

Keď treba spozornieť

Viac ľudí v prírode zároveň znamená aj väčšiu šancu na nečakaný stret. Ochranári preto pripomínajú, že dôležitá je najmä prevencia a zodpovedné správanie počas pohybu v lese.

Odporúčajú vyberať si vyznačené turistické chodníky, vyhýbať sa hustému porastu a dávať o sebe vedieť bežným rozhovorom či zvukom. Medveď sa vo väčšine prípadov snaží človeku vyhnúť a problém môže vzniknúť najmä vtedy, keď je prekvapený na krátku vzdialenosť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/banskabystricamesto/posts/pfbid0kM8N1Z3y6vRiGkUg3eJht3r9iXmqwHfVKrFSG1GQqQxoywP1Ldegk3cVj4JDUKsFl

Zvýšenú opatrnosť by mali mať ľudia najmä skoro ráno, večer alebo počas noci, keď bývajú šelmy aktívnejšie. Dôležité je tiež nenechávať po sebe v prírode jedlo a mať psa pod kontrolou. Voľne pustené zviera totiž môže medveďa vyrušiť alebo priviesť priamo k svojmu majiteľovi.

Ak človek medveďa stretne, odborníci radia zachovať pokoj a nesnažiť sa utekať. Najbezpečnejšie je pomaly sa vzdialiť a ponechať zvieraťu dostatok priestoru.

Zoológ Michal Haring / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Zoológ Michal Haring: Medveď vás nechce zožrať. Keď ho stretnete, hlavne neutekajte a nekričte

Nová pomôcka pre turistov

