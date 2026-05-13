Doma by ho chcel mať každý desiaty Slovák. Prieskum ukázal, ktoré psie plemeno máme najradšej
Až dve tretiny Slovákov malo niekedy doma psa.
Slováci sú národom psíčkarov. Reprezentatívny prieskum, ktorý minulý mesiac realizovala agentúra MN Force, priniesol zaujímavé detaily o tom, ktoré psie plemeno prevláda v našich domácnostiach – a ktoré by chcel mať doma každý desiaty opýtaný.
Na čom si nepotrpíme?
Podľa zverejnených údajov viac ako 70 percent opýtaných uviedlo, že majú alebo v minulosti mali doma psa, mačku malo takmer 45 percent a zajaca rovných 18 percent ľudí. Slováci mali uviesť aj to, ktoré vlastnosti u svojich psích miláčikov vyhľadávajú – najviac sa zhodli na tom, že musí mať priateľskú povahu, byť verné a zároveň pokojné.
Opýtaní mali v dotazníkoch uviesť aj konkrétnu rasu psov, ktorú niekedy doma mali. V tomto prípade sa ukázalo, že takmer 31 percent pri výbere psa nesiahlo po vytúženom plemene, ale dalo prednosť krížencovi. Takmer 13 percent ľudí doma niekedy malo nemeckého ovčiaka a na treťom mieste sa umiestnil jazvečík.
Toto poradie však vôbec nekorešpondovalo s tým, ktoré psie plemená považujeme za naše najobľúbenejšie. Ktoré tri plemená si teda získali najviac slovenských sŕdc?