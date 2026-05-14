Tento web má odhaliť koniec sveta. Sleduje miliardárov, ktorí by pred apokalypsou utekali ako prví
Atómový mrak nad Nagasaki / Apocalypse Early Warning System — Foto: Wikimedia commons (Karol Levy); Apocalypse Early Warning System

Cieľom nie je šíriť paniku.

Majú milióny na účtoch, vlastnia luxusné bunkre v odľahlých častiach sveta a súkromné lietadlá, ktorými by sa expresne dostali do bezpečia. Je možné, že by sa pri apokalypse tí najbohatší ľudia zachránili ako prví? Práve s touto teóriou pracuje stránka Apocalypse Early Warning System, ktorú vytvoril umelec a programátor Kyle McDonald. Jeho web vám vraj povie, keď nastane koniec sveta – sleduje totiž lietadlá miliardárov.

Stupnica od 1 do 5

Projekt funguje na pomerne jednoduchom princípe. Ak by sa vo svete začalo diať niečo mimoriadne vážne, ultrabohatí by podľa autora pravdepodobne vedeli o hrozbe skôr než ostatní a začali by opúšťať veľké mestá medzi prvými. „Predpokladáme, že v prípade hroziacej jadrovej apokalypsy mnoho ľudí s prístupom k súkromným lietadlám okamžite vzlietne a opustí centrá miest,“ uvádza stránka.

Web sleduje približne 11-tisíc súkromných a biznis lietadiel po celom svete. Využíva pritom verejne dostupné ADS-B signály, ktoré lietadlá počas letu vysielajú. Tie obsahujú údaje o polohe, rýchlosti či výške stroja. Systém následne porovnáva aktuálny počet lietadiel vo vzduchu s historickým priemerom a podľa odchýlok určuje úroveň ohrozenia na stupnici od 1 do 5. Zatiaľ čo jednotka predstavuje bežný stav, hodnota päť by podľa autorov znamenala, že „apokalypsa je pravdepodobne na spadnutie“.

Superbohatí verzus pracujúca trieda

Kyle McDonald priznal, že projekt vytvoril aj ako reakciu na vlastné obavy z dnešného sveta. Vojny, geopolitické napätie či rastúca neistota podľa neho v spoločnosti vyvolávajú čoraz väčšiu nervozitu.

„Chcem, aby sa ľudia zasmiali. Dúfam, že v našej situácii uvidia aj určitý humor – že sme uväznení v boji medzi superbohatými a pracujúcou triedou,“ povedal v rozhovore pre Washington Post. Zároveň však tvrdí, že jeho cieľom nie je šíriť paniku. Projekt podľa neho skôr upozorňuje na to, ako veľmi sa dnes spoločnosť pozerá na bohatých ľudí s nedôverou.

Miliardári si budujú bunkre

Téma príprav ultrabohatých na možné katastrofy pritom nie je nová.

