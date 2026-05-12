Poctivý domáci výrobok od Martina Nikodýma nás zviditeľní v zahraničí. Domov si ho odnesú hlavy štátov
O moderátorovi je známe, že sa už roky venuje včelárstvu.
Dočkal sa veľkého uznania, z ktorého je nadšený. Martin Nikodým sa nevenuje len televízii, ale vo voľnom čase sa stará aj o vlastnú včelnicu v Devíne a podľa informácií Nového Času sa dočkal zo prezidentskej kancelárie veľkej pocty. Jeho domáci med ocenili najvyšší vládni predstavitelia a na dnešnom prestížnom Samite S3 ho budú dávať ako dar zahraničným delegáciám. Denníku to potvrdil aj sám moderátor.
Z úľa na samit
Obľúbený moderátor, ktorý sa v súčasnosti na televíznej obrazovke objavuje v jojkárskej relácii Milujem Slovensko, sa už niekoľko rokov venuje včelárstvu. Úle so včielkami chová vo svojej včelnici na úpätí Malých Karpát pri bratislavskom Devíne.
Ako informuje Nový Čas, moderátor sa najnovšie dočkal veľkého uznania, keď mu z prezidentskej kancelárie prišla ponuka na spoluprácu, aby sa jeho med rozdával ako dar počas dnešného prestížneho Samitu S3 zahraničným delegáciám.
„Z úľa priamo na Samit S3. Postupne vám odhaľujeme prípravy na Samit S3, ktorý sa uskutoční 12. mája v Bratislave. Tentoraz sme vybrali dar, ktorý v sebe nesie kus prírody aj poctivého remesla - slovenský med. Ten, ktorý poputuje k zahraničným delegáciám, pochádza z vlastnej včelnice Martina Nikodýma a je výsledkom jeho dlhoročnej vášne pre včelárstvo,“ píše o výbere darov prezidentský palác.