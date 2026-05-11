Lekári ju pripravovali na to najhoršie. 13-ročná Zoe napísala Márii Čírovej to najkrajšie vyznanie
Lekári ju pripravovali na to najhoršie. 13-ročná Zoe napísala Márii Čírovej to najkrajšie vyznanie

Zoe Kachútová a Mária Kachútová Čírová. — Foto: Instagram @zoekachutova

Má v očiach lásku, ktorú nikde inde nevidela.

„Pokazila si si život,“ počúvala kedysi mladá Mária Čírová od ľudí, keď ako 20-ročná oznámila, že čaká svoje prvé dieťa. Po rokoch teraz dostala odpoveď, ktorá hovorí za všetko – napísala jej ju vlastná dcéra. Len 13-ročná Zoe Kachútová zverejnila ku Dňu matiek silné vyznanie, v ktorom speváčke poďakovala za lásku, bezpečie aj obetu. Slová, ktoré napísala, dojali stovky ľudí a ukázali, že za dverami ich domova vyrástol jeden výnimočný vzťah medzi mamou a dcérou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stačil jeden pohľad

„Neverím, že už je tu opäť Deň matiek, ale tento rok je to iné. A nielen tým, že tu teraz so mnou nie si, ale aj tým, že som o niečo staršia a začínam si uvedomovať, čo všetko pre nás robíš a ako veľmi ťa v mojom živote potrebujem,“ napísala Zoe na úvod dojímavého odkazu.

Mária Čírová s mamou Vierkou a manželom Marošom.
Vo vyznaní opisovala svoju mamu ako ženu s obrovskou silou a láskou, ktorá celý život myslela najmä na druhých. „Tvoje srdce je naplnené takou silou a hlbokou láskou, ktorú na tebe najviac obdivujem. Vždy si dávala ostatných pred seba, aby hlavne im bolo dobre,“ odkázala dcéra Márii Čírovej. Zaspomínala si aj na to, ako jej mama vždy dokáže pomôcť v ťažkých chvíľach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vždy si mi vedela poradiť, keď som mala nejaký problém, alebo si tu bola, keď mi bolo do plaču. Stačilo mi iba tvoje objatie a pohľad do tvojich očí a vedela som, že všetko je v poriadku,“ napísala Zoe, ktorá svoju maminu považuje za svoju najlepšiu priateľku. „Viem, že veľa ľudí mi neverí, keď im poviem, že moja najlepšia kamarátka je moja maminka, ale je to pravda. Viem sa s tebou smiať ako s nikým iným a rozprávať sa do hĺbky tak, ako sa so mnou nikto nerozprával,“ priznala úprimne Zoe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrozil jej potrat

Mária Čírová sa nikdy netajila tým, že túžila po veľkej rodine. Svojho manžela, hudobného producenta Mariána Kachúta, spoznala ako veľmi mladá a už krátko nato sa stala mamou syna Huga. Namiesto podpory však často počúvala tvrdé slová. Mnohí ju presviedčali, že na dieťa je priskoro a že si ničí budúcnosť. Niektorí jej dokonca radili, aby si bábätko nenechala.

Ona však vedela, že rozhodnutie stať sa mamou bolo správne. „Vedela som, že sa to jedného dňa otočí,“ priznala po rokoch speváčka, ktorá nemala jednoduché ani druhé tehotenstvo. Keď pod srdcom nosila Zoe, lekári jej oznámili, že dieťatko sa nevyvíja dobre. Domov odchádzala s liekmi a odporúčaním pripraviť sa na najhoršie.

