Veľká jahodová MAPA Slovenska 2026: Prvé samozbery už sú tu, pozrite si, kde na vás čaká chutné ovocie
Kde si nazbierate sladké jahody?
Prízemné mrazy, výkyvy počasia aj nedostatok dažďa tento rok viacerým pestovateľom výrazne skomplikovali štart sezóny. Napriek tomu mnohí hovoria, že prvé jahody už postupne dozrievajú a farmári robia všetko pre to, aby svoje polia pripravili na príchod zberačov. Prvé termíny samozberov sú už známe a ďalšie lokality sa majú otvárať v najbližších dňoch či týždňoch.
Pre niektorých ide o príjemný rodinný výlet, pre iných o zásoby domácich džemov, sirupov či jahôd do mrazničky na celé leto. Mnohých však na samozber láka najmä chuť čerstvo odtrhnutého ovocia, ktorú podľa nich v obchodoch nenájdu. Aj preto sa samozbery tešia z roka na rok väčšiemu záujmu.
Medzi prvé oblasti, kde sa sezóna začína naplno rozbiehať, patria lokality na juhozápade Slovenska – najmä okolie Bratislavy, Trnavy či Nitry. Ako budú jahody postupne dozrievať aj vo vyššie položených regiónoch, pridávať sa budú aj ďalšie miesta po celom Slovensku.
Podrobný prehľad lokalít
Aj tento rok sme pre vás pripravili veľký prehľad lokalít, kde sa už jahodová sezóna rozbieha alebo kde pestovatelia avizujú otvorenie v najbližších dňoch.