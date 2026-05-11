Odišla z Hollywoodu, aby sa postarala o životnú lásku. Sandra Bullock dnes už pri deťoch nerobí kompromisy - Dobré noviny
Odišla z Hollywoodu, aby sa postarala o životnú lásku. Sandra Bullock dnes už pri deťoch nerobí kompromisy
Sandra Bullock sa len pred pár dňami pridala oficiálne na Instagram. Vraví, že selfie fotky pridávať nebude. — Foto: Wikimedia Commons @MTV International, Instagram @sandrabullock

Herečka poskytla vzácny pohľad na to, ako vníma rodičovstvo po smrti partnera.

Prácu si nosila so sebou domov a vtedy začala chápať, že takto to už ďalej nejde. Herečka Sandra Bullock má za sebou mimoriadne ťažké obdobie, keď sa musela popasovať s odchodom milovaného muža. Dnes sa vracia do Hollywoodu, hoci ako sama vraví, priority už má niekde inde. Žiadnej filmovej úlohe už nie je ochotná obetovať čas svojich detí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predčasný koniec

Po mnohých nešťastných vzťahoch Sandra našla spriaznenú dušu vo fotografovi Bryanovi Randallovi, ich šťastie však netrvalo dlho. Iba pár rokov po zoznámení mu totiž diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu – ALS. Ochorenie ho postupne pripravovalo o možnosť hýbať sa a napokon aj dýchať. Na druhý svet odišiel v roku 2023.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Bullock sa postupne stiahla z kultúrneho života a odmietala všetky filmové úlohy len preto, aby sa mohla starať o svojho partnera. Po jeho smrti ostala na 16-ročného Louisa a 12-ročnú Lailu, ktorých si adoptovala, opäť sama. A keď si predtým prispôsobila rozvrh starostlivosti o muža, dnes je smerodajný rozvrh jej detí.

Od roku 2022 neúčinkovala v žiadnom filme a napríklad s nakrúcaním pokračovania romantickej komédie Magická posadnutosť súhlasila iba vďaka tomu, že to vyšlo na školské prázdniny. „Urobila som to len kvôli tomu, lebo v tom čase moje deti nechodili do školy. Nechcem obetovať čas mojich detí a ani môj čas, ktorý môžem stráviť s nimi," povedala podľa People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Možno by boli radi, ak by som bola preč, ale ja to nedokážem urobiť. Je to tak. Nedokázala by som vydať na pľaci najlepší výkon, ak by som v duchu stále nezápasila s tým, či moje deti niečo nepotrebujú, alebo či nemajú nejaký problém," vysvetľovala Sandra s dodatkom, že si uvedomuje výhodu jej profesie, pretože mnoho ľudí musí pracovať a nemá možnosť voliť si medzi časom stráveným v práci alebo s deťmi.

Liečila si dušu

