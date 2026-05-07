Plačúci pasažier z lode smrti: Sme ľudia, nie novinové titulky. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú
Expedícia loďou do Antarktídy mala neočakávaný spád.
Celý svet sleduje loď, ktorú kvôli prítomnosti smrtiaceho vírusu odmietajú prijať. Celý svet čaká, či k doteraz najmenej siedmim infikovaným a trom mŕtvym pribudnú ďalší pasažieri. Holandská výletná loď M/V Hondius so 150 členmi na palube sa dostala až k pobrežiu Kapverdských ostrovov, ale zatiaľ čo väčšina ľudí sleduje príbeh ako z akčného katastrofického filmu, pre ľudí uviaznutých na lodi je to realita.
Sme len ľudia
Jeden s pasažierov na svojej sieti zverejnil odkaz, ktorým vyzval ľudí k ľudskosti a súcitu s tými, pre ktorých je tento príbeh nočnou morou.
„Momentálne som na lodi M/V Hondius a to čo sa práve deje, je pre nás realitou. My nie sme len príbeh, my nie sme len novinové titulky, my sme ľudia. Sme ľudia, ktorí majú svoje rodiny, svoje životy. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú doma," hovoril Jake Rosmarin utiahnutým hlasom, pričom sa snažil neplakať.
Muž potom opísal aj atmosféru, ktorá na lodi panuje. „Momentálne je tu všade veľa neistoty a to je z toho všetkého najťažšie. Jediné, po čom teraz všetci túžime je cítiť sa bezpečne, mať jasno v tom, čo sa deje a chceme ísť domov. Ak si o tom čítate nejaké správy, len majte na mysli, že za tým všetkým sú ozajstní ľudia a nie je to len niečo, čo sa deje niekomu cudziemu a niekde ďaleko - deje sa to nám a práve v tejto chvíli," dodal s tým, že možno zverejní aj ďalšie správy z lode.