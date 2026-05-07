Plačúci pasažier z lode smrti: Sme ľudia, nie novinové titulky. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Plačúci pasažier z lode smrti: Sme ľudia, nie novinové titulky. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Diana Hágerová a Roman Juraško sa po 13 rokoch vzťahu rozišli.

Nebolo to jednoduché, ale museli sa rozísť. Diana Hágerová a Roman Juraško sa sústredia už iba na jednu vec

Pre Bubbles bolo nezvyčajné už to, že sa stretáva aj s inými opicami.

Spávali vedľa seba a lietali po svete. Jacksonov šimpanz Bubbles stále žije a užíva si zaslúžený dôchodok

Katka Žbirková je zdá sa, po piatich rokoch od smrti Mekyho, znovu zamilovaná.

Po Mekyho smrti nechcela plakať v kúte. Katka Žbirková a 28-ročný Miki šokovali priznaním spod orgovánu

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Sandokan.

FOTO: Košeľu zo mňa už nik netrhá, smeje sa. Pozrite sa, ako sa zmenil seriálový Sandokan po 50 rokoch

Diana Hágerová a Roman Juraško sa po 13 rokoch vzťahu rozišli.

Nebolo to jednoduché, ale museli sa rozísť. Diana Hágerová a Roman Juraško sa sústredia už iba na jednu vec

Český moderátor Honza Musil s exmanželkou Ivetou / S partnerom Jakubom

Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Plačúci pasažier z lode smrti: Sme ľudia, nie novinové titulky. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú

Pasažierov trápi, že sú predmetom senzácie.
Pasažierov trápi, že sú predmetom senzácie. — Foto: Instagram: oceanwideexp/ jakerosmarin

Expedícia loďou do Antarktídy mala neočakávaný spád.

Celý svet sleduje loď, ktorú kvôli prítomnosti smrtiaceho vírusu odmietajú prijať. Celý svet čaká, či k doteraz najmenej siedmim infikovaným a trom mŕtvym pribudnú ďalší pasažieri. Holandská výletná loď M/V Hondius so 150 členmi na palube sa dostala až k pobrežiu Kapverdských ostrovov, ale zatiaľ čo väčšina ľudí sleduje príbeh ako z akčného katastrofického filmu, pre ľudí uviaznutých na lodi je to realita.

Sme len ľudia

Jeden s pasažierov na svojej sieti zverejnil odkaz, ktorým vyzval ľudí k ľudskosti a súcitu s tými, pre ktorých je tento príbeh nočnou morou.

„Momentálne som na lodi M/V Hondius a to čo sa práve deje, je pre nás realitou. My nie sme len príbeh, my nie sme len novinové titulky, my sme ľudia. Sme ľudia, ktorí majú svoje rodiny, svoje životy. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú doma," hovoril Jake Rosmarin utiahnutým hlasom, pričom sa snažil neplakať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jake Rosmarin | Travel | Boston (@jakerosmarin)

Muž potom opísal aj atmosféru, ktorá na lodi panuje. „Momentálne je tu všade veľa neistoty a to je z toho všetkého najťažšie. Jediné, po čom teraz všetci túžime je cítiť sa bezpečne, mať jasno v tom, čo sa deje a chceme ísť domov. Ak si o tom čítate nejaké správy, len majte na mysli, že za tým všetkým sú ozajstní ľudia a nie je to len niečo, čo sa deje niekomu cudziemu a niekde ďaleko - deje sa to nám a práve v tejto chvíli," dodal s tým, že možno zverejní aj ďalšie správy z lode. 

Záhada na palube

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Títo gazdovia používajú ocot v záhrade spôsobom, o akom sa nám ani nesnívalo: 21 trikov, ktoré ušetria kopec peňazí aj námahy!

Staré záhradnícke tajomstvo pre bohatú úrodu paradajok a papriky!

Dôvod, prečo dávam do aviváže plátky želatíny vás okamžite nadchne: Všetky moje kamarátky už poznajú tento trik!

Toto povedzte každému, komu VOŠKY nivočia záhradu: Overené, odskúšané – toto zabralo HNEĎ!

Plný hrniec

Tento ŠALÁT ma konečne prinútil schudnúť: Výborný FIT recept bez majonézy, chuť je fantastická!

Bombastický HRNČEKOVÝ koláč pre všetkých milovníkov čokolády: Budete milo prekvapení, aké to je jednoduché!

SEDLIACKE bravčové rezne so syrom a horčicou: Najchutnejšie obložené mäsko na plechu, netreba už žiadnu prílohu!

Kto chce pripraviť dokonalú PLNENÚ PAPRIKU, nech sa drží tohoto receptu: Inak ju už robiť nebudete!

Zdravé tipy

ORGOVÁN zabraňuje deštrukcii KĹBOV a lieči migrénu: 11 účinkov, nad ktorými žasnú aj lekári + recept, ktorý zlepší život!

Vezmite list mladej KAPUSTY, MED a zabudnite, čo je bolesť kolien, kašeľ a zápal: Uložte si RECEPT!

Toto povedzte každému, koho trápia boľavé kĺby a zvlášť kolená: Overené, odskúšané – toto mi zabralo za 1 noc!

Kliešte sa NIKDY nepribližujú! TOTO je silnejšie ako tona jedu!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…