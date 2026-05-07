Hlúpa a tučná, smiali sa jej spolužiaci. Hanblivá dievčina to svojou húževnatosťou dotiahla až na vrchol
S rodičmi mala odmalička blízky vzťah, no o tom, čo prežívala, im nehovorila.
Bola hanblivá, mala problémy s učením a často jej hovorili, že je hlúpa. Dievčinu z fotografie šikanovali už ako školáčku, no nepríjemných poznámok od rovesníkov sa nezbavila ani na vysokej škole. Posmievali sa jej, vraveli, že je príliš tučná, a ona medzi ostatných nevedela zapadnúť. Možno to bolo aj preto, že kým iní sa po vyučovaní pofľakovali, ona zo školy utekala priamo na hodiny tanca a aj vďaka svojej húževnatosti napokon uspela.