Uznávaná odborníčka: Tablety a mobily nikdy nenahradia očný kontakt. Dieťa reaguje na tvár blízkej osoby
Uznávaná odborníčka: Tablety a mobily nikdy nenahradia očný kontakt. Dieťa reaguje na tvár blízkej osoby
Ilustračná fotografia. — Foto: Instagram @matka_pucia, @polskieradio_dzieciom / magnific.com, @ArthurHidden

Rodičia žijú rýchlo, deti to cítia.

Dnešná doba nás naučila fungovať rýchlo. Odpovedáme na správy počas varenia, scrollujeme pri jedle a často môžeme mať pocit, že aj rodičovstvo sa dá „zvládnuť“ v krátkych úsekoch medzi povinnosťami. Práve tu však podľa poľskej logopedičky a autorky známych knižiek o chlapcovi Kubkovi (v origináli Pucio) Marty Galewskej-Kustryovej vzniká zásadný problém. Deti totiž nepotrebujú našu pozornosť len na chvíľu.

Ako povedala pre portál Maminka.cz, v médiách sa často presadzujú teórie, že nie je dôležité množstvo času stráveného s dieťaťom, ale jeho kvalita. „Táto teória ‚kvality namiesto kvantity‘ je úplne neseriózna. Malé dieťa potrebuje prítomnosť rodiča v oveľa väčšom rozsahu. Pokiaľ máme pre dieťa len 20 minút denne, potom je lepšie deti nemať,“ hovorí otvorene odborníčka, ktorá dlhé roky pracuje s najmenšími deťmi.

Foto: magnific.com, @freepik

Jej slová znejú tvrdo, no upozorňujú na niečo, čo si mnohí rodičia nechcú priznať a stáva sa to čoraz väčším trendom – že naša prítomnosť sa nedá nahradiť. „Chceme mať deti, ale zabúdame, že ony chcú mať nás,“ pokračuje. Vo svojej praxi totiž pozoruje, že čoraz viac detí má problémy s rečou alebo sa vyvíjajú pomalšie. Nejde o náhlu zmenu posledných rokov, skôr o postupný trend, ktorý súvisí aj s tým, ako žijeme.

Stratený čas

Podľa nej sa vývoj reči neodohráva v ordinácii ani pred obrazovkou. Rodí sa v každodenných momentoch, napríklad pri varení, upratovaní či obyčajnej prechádzke. Práve vtedy dieťa sleduje tvár rodiča, vníma emócie, reaguje na slová a učí sa chápať svet.

Reč sa formuje v priamom kontakte s človekom, ktorý ju ovláda lepšie – s rodičom alebo blízkou osobou. Tablet či mobil podľa odborníčky nedokážu nahradiť očný kontakt, gestá ani spoločné prežívanie situácií. Aj preto upozorňuje, že moderné technológie síce šetria čas, no zároveň oň deti pripravujú.

Rozhodujú obyčajné momenty

