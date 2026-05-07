Išli na rande a on si od nej požičal 50 korún. Jaro Filip mohol vďaka Evičke odžiť tri životy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Išli na rande a on si od nej požičal 50 korún. Jaro Filip mohol vďaka Evičke odžiť tri životy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Zdenka Jakešová našla svoje šťastie.

Po romantickej svadbe prekvapil búrlivý rozvod, dnes žiari ako nikdy. Blesk z neba prišiel v štyridsiatke

Josef Maršálek a jeho koláč.

Je neodolateľný, vraví cukrár Maršálek. Poctivý tvarohový koláč pripravuje naraz z dvoch dávok

Pasažierov trápi, že sú predmetom senzácie.

Plačúci pasažier z lode smrti: Sme ľudia, nie novinové titulky. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Sandokan.

FOTO: Košeľu zo mňa už nik netrhá, smeje sa. Pozrite sa, ako sa zmenil seriálový Sandokan po 50 rokoch

Katka Žbirková je zdá sa, po piatich rokoch od smrti Mekyho, znovu zamilovaná.

Po Mekyho smrti nechcela plakať v kúte. Katka Žbirková a 28-ročný Miki šokovali priznaním spod orgovánu

Diana Hágerová a Roman Juraško sa po 13 rokoch vzťahu rozišli.

Nebolo to jednoduché, ale museli sa rozísť. Diana Hágerová a Roman Juraško sa sústredia už iba na jednu vec

Český moderátor Honza Musil s exmanželkou Ivetou / S partnerom Jakubom

Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Iveta Radičová s dcérou Evou.

Keď vypadla elektrina, braček neprežil. Iveta Radičová bola vytúženým dieťaťom, ktoré zažilo aj chudobu

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Išli na rande a on si od nej požičal 50 korún. Jaro Filip mohol vďaka Evičke odžiť tri životy

Jaro Filip s manželkou Evou.
Jaro Filip s manželkou Evou. — Foto: Instagram - @evicka_evicka_12; Reprofoto RTVS - Radosť zo života

Žene chcel dať postaviť sochu.

V potravinách na nákup bol počas svojho života len dvakrát. Keď ho raz s igelitkou v ruke stretol Milan Lasica, zhrozil sa a skríkol: „Preboha, čo sa stalo Evičke?“ Jaro Filip sa len usmial. Uprostred všetkého chaosu jeho života bola práve Eva tou, ktorá mu vytvárala bezpečný prístav. Manželka, ktorá musela dohliadať na každý jeho krok a sledovať, aby jeho dni nezanikli v cigaretách a notách hudby, sa stala jeho tichou hrdinkou. Bez jej trpezlivosti a nadhľadu by život tohto výnimočného človeka nikdy nemohol byť taký intenzívny, farebný a nezabudnuteľný. Práve ona verila, že Jaro Filip bude nesmrteľný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa trefné texty (@trefnetexty)

Otrávený nikotínom

„V živote som neraňajkoval. Vstávať kvôli takej hovadine, ako sú raňajky, to je tristné,“ smial sa Jaro Filip, ktorý glosoval, že z dňa má najradšej noc. Až kým o tretej ráno nešiel spať, fajčil jednu cigaretu za druhou a tvoril tie najväčšie hity. „Načo spať, namiesto spánku stačí vypiť 20 káv a k nim vyfajčiť 200 cigariet!“ hovoril v relácii Noční vtáci človek hromadného výskytu, ktorý s humorom hovoril, že hoci ako malý chcel byť premietačom filmov, v dospelosti nechcel byť nikým iným, iba sebou samým, pretože bol dokonalý.

Milan Lasica.
Prečítajte si tiež: Matka sa ho vzdala, otca našli mŕtveho na ulici. Milan Lasica vedel aj o bolesti hovoriť s nadhľadom

„Mal skvostné momentálne nápady. Aj keď nemal dobrú náladu, humor vždy zvíťazil a vždy mu niečo vtipné napadlo a povedal to, aj keby panovala neviem aká smutná nálada, aj keby bol neviem aký otrávený. Mimochodom, vyzeral permanentne otrávený, ale iba bol pravdepodobne otrávený nikotínom. Pamätám si, že raz mal vážny záchvat, hovoril, že srdcový, lebo sa asi hodinu nedostal k cigarete. Boli sme v lietadle alebo neviem kde. Prišlo mu až zle, že nemôže fajčiť,“ prezradil v knihe Mariana Jaslovského Milan Lasica. Aj ďalší Filipovi priatelia priznali, že to bol jedinečný, hyperaktívny a intenzívny človek.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10228913940423256&set=pb.1532716051.-2207520000&type=3

Láska za 50 korún

„Keď vstúpil do vzťahu, tak sa mu oddal úplne celý. Bol možno niečo ako malé dieťa. Potom prišiel strih a oddal sa niečomu ďalšiemu. Takto pochodil niekoľko druhov umenia, niekoľko profesií, veľmi veľa priateľov, priateliek,“ prezradil v knihe režisér Juraj Nvota. Jeho jedinou istotou bola manželka Evka, ktorú spoznal úplnou náhodou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Držte sa toho, keď paprika začne kvitnúť: 3 rady dlhoročného záhradkára, ako docieliť maximálnu úrodu z každej jednej rastlinky!

Skoro NIKTO nepozná tajomstvo zapínacieho špendlíka: Veľmi užitočný trik, ktorý zaručene oceníte!

Hotelový trik, ktorý musíte poznať: Záchodová doska je hneď zase BIELA!

Títo gazdovia používajú ocot v záhrade spôsobom, o akom sa nám ani nesnívalo: 21 trikov, ktoré ušetria kopec peňazí aj námahy!

Plný hrniec

Úžasný vanilkový koláč s kyslou smotanou: Najlepší jahodový dezert, aký tu kedy bol!

Na obed bude pomaly pečený bôčik s cibuľou, cesnakom a kapustou: Kto to má rád?

Jemný jahodový koláčik s pudingom a šľahačkou!

Kuracie prsia a zemiaky nerobím zvlášť, ale pripravujem už LEN takto: Výborný a zdravý obed je hneď na stole – všetko na 1 plechu!

Zdravé tipy

Ešte dnes si nastrúhajte ZELER s obyčajným citrónom a užite LEN lyžicu ráno: Musíte poznať recept, pretože toto dokáže!

Neurológ ukázal jednoduché cvičenie, ktoré VÝRAZNE zlepší pamäť a predchádza ALZHEIMEROVEJ chorobe!

ORGOVÁN zabraňuje deštrukcii KĹBOV a lieči migrénu: 11 účinkov, nad ktorými žasnú aj lekári + recept, ktorý zlepší život!

Vezmite list mladej KAPUSTY, MED a zabudnite, čo je bolesť kolien, kašeľ a zápal: Uložte si RECEPT!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…