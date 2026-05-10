Chlapi sa jej báli, potom prišiel jeden výrazne mladší. Jadranka žiari vďaka tajnej láske, ktorá vek nerieši
Známa speváčka vraj vždy robila veci po svojom a osvedčilo sa jej to.
Odmalička chcela stáť na javisku a už ako malé dievča sa mamy pýtala, prečo sa nemôže rozprávať s každým, koho na ulici stretne. Jadranka Handlovská bola jednou z našich najznámejších rosničiek a dnes sa venuje hudbe, ktorá jej pomohla prekonať aj náročné životné obdobia. Súkromie si síce dôsledne stráži, no netají sa tým, že v jej živote má už dlhší čas miesto úprimná láska k mladšiemu partnerovi – a najnovšie prezradila aj kľúč k spokojnému vzťahu.
Bola všade, kde sa čosi šuchlo
Keď sa Jadranka v 90. rokoch začala objavovať na obrazovkách Televízie Markíze, s kamerami už mala bohaté skúsenosti. Dlho predtým pôsobila v hudobno-zábavnom programe, spolupracovala s hercami aj spevákmi a hoci pre ňu bola rola rosničky nová, nenechala sa tým odradiť.
„Dalo by sa povedať, že som bola taký konkurzný maniak. Vždy som si vravela, že urobíš 999 a tisíci vyjde. Predtým som robila modelku a konkurzy boli taká prirodzená súčasť toho. Pre mňa to bola úplná samozrejmosť, kde sa čosi šuchlo, už som tam bola,“ smiala sa známa speváčka v podcaste Rádia Melody.
Hoci bola kedysi najznámejšou markizáckou rosničkou, pravdou je, že začínala vo verejnoprávnej televízii. Raz si totiž pri prechádzke všimla na stene vyvesený plagát s vypísaným konkurzom, preto sa rozhodla, že hneď skúsi šťastie. Vošla do budovy, no tam jej oznámili, že výberové konanie prebehlo už pred dvoma dňami. Nenechala sa tým odbiť, spýtala sa, či by sa ho predsa len nemohla dodatočne zúčastniť, a meteorológ Peter Jurčovič ju napokon prijal do tímu.
Po ťažkom období začala napredovať
Aby to podľa jej vlastných slov nebolo „len o krátkych sukniach a hlbokých výstrihoch“, prešla si meteorologickým kurzom, nakoniec odišla do Markízy, kde sa naučila pracovať s počítačom, začala vysielať a pôsobila tam ešte asi dva a pol roka, kým ju nevyhodili.