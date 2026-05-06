Pri oslavách titulu jej ochrankár zlomil nohu. Slovanisti ukázali 13-ročnej Sofii ľudskú tvár
Zranená fanúšička Sofia a generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší, šéf športového úseku Róbert Vittek a kapitán Vladimír Weiss mladší. — Foto: ŠK Slovan Bratislava

Vladko nech je nervák na ihrisku. Mimo neho je to citlivý človek, zhodujú sa fanúšikovia.

Mala to byť veľkolepá oslava titulu, no radosť vystriedal strach. Na trávniku ŠK Slovan Bratislava po sobotňajšom zápase s DAC Dunajská Streda došlo k nepríjemnému momentu, ktorý zasiahol 13-ročnú Sofiu. Po záverečnom písknutí vbehlo na trávnik množstvo fanúšikov z tribún a medzi nimi aj tínedžerka, ktorá sa však nevrátila po vlastných. Pri nešťastnej nehode jej ochrankár zlomil nohu, no bratislavský klub sa po incidente zachoval ukážkovo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SKSlovanBratislava1919/posts/pfbid0EGAY57vQhDNjNWDRVYPEsSY6kHGYX1WR5VHnfjGErQYxRnyPMR43E67BYBYgUhNwl

Nešťastný šmyk

V čase, keď fanúšikovia vbehli na ihrisko, sa tam stále nachádzali aj hráči súpera a situácia bola mimoriadne dynamická. Práve vtedy došlo k nešťastnej kolízii, pri ktorej sa zranila mladá fanúšička, ktorá je zároveň mládežníckou hráčkou klubu.

„Úlohou bezpečnostnej služby bolo čo najrýchlejšie ich odviesť do kabín, aby sa predišlo akýmkoľvek incidentom. SBS pracovník si plnil presne túto úlohu. Pri zákroku sa však nešťastne pošmykol, čo viedlo k stretu s fanúšičkou a našou hráčkou. Nešlo o úmyselné konanie. Okamžite po incidente reagoval správne a zabezpečil pomoc pre fanúšičku,“ uviedlo vedenie klubu a zároveň požiadalo verejnosť, aby situáciu neposudzovala skreslene.

Foto: ŠK Slovan Bratislava

Prekvapenie v nemocnici

Klub reagoval okamžite. Zranenej Sofii poskytuje maximálnu možnú podporu pri liečbe aj rekonvalescencii a nezostal len pri slovách. Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší, šéf športového úseku Róbert Vittek a kapitán Vladimír Weiss mladší ju osobne navštívili v nemocnici, kde si pripravili krásne prekvapenie.

