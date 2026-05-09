Na týchto miestach buďte opatrní: Veľká MAPA kliešťov prezradí, kde na Slovensku číhajú najviac
Riziko rastie aj v mestách, tieto lokality vás môžu nepríjemne prekvapiť.
Teplé dni lákajú von. Prechádzky v lese, pikniky na lúkach či popoludnia v parku sú pre mnohých malým únikom od každodenného stresu. Lenže spolu s príjemným počasím prichádza aj riziko, ktoré si často uvedomíme až neskoro – kliešte.
Ako informujú noviny.sk, nie sú už len problémom turistov či hubárov. Vďaka miernejším zimám a meniacemu sa podnebiu sa objavujú čoraz častejšie aj tam, kde by ste ich možno nečakali – v mestských parkoch, záhradách či na okrajoch sídlisk. Práve preto vznikla interaktívna mapa, ktorá vám môže pomôcť odhaliť najrizikovejšie miesta.
Číhajú v tráve
Kliešte sa prirodzene vyskytujú najmä v tráve a krovinách, zvyčajne do výšky približne jedného metra. Nečakajú na stromoch, ale v podraste, kde si „striehnu“ na svojho hostiteľa. Nájdete ich v lesoch, na lúkach, v okolí riek, no pokojne aj v mestských zelených zónach.
Na Slovensku sa nachádza viac ako 20 druhov kliešťov, pričom najvýznamnejší je kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Práve ten patrí medzi hlavné prenášače ochorení.
Ich aktivita sa dnes nekončí s letom. Objavujú sa prakticky počas celého roka, najmä ak teploty neklesnú príliš nízko. Najrizikovejšie obdobie však zostáva jar a začiatok leta.