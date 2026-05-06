Nebolo to jednoduché, ale museli sa rozísť. Diana Hágerová a Roman Juraško sa sústredia už iba na jednu vec
Moderátorská dvojica tvorila pár približne 13 rokov.
„Videl som ju tam stáť, dlhé blonďavé vlasy, krásna žena.“ Takto Roman Juraško opisoval moment, keď prvýkrát uvidel Dianu Hágerovú. Ani jeden z nich by si vtedy nepomyslel, že budú spolu viac ako 13 rokov a dokonca budú vychovávať aj dve ratolesti.
Moderátorská dvojica mala veľké plány, hovorilo sa dokonca aj o svadbe. Namiesto toho však prišiel nečakaný koniec. Ako Diana priznala v rozhovore pre portál Topky.sk, rozhodnutie ísť s Romanom od seba sa nerodilo ľahko, ale urobiť ho museli – a teraz sa sústredia hlavne na jednu vec.
Zo dňa na deň to nebolo
Za stretnutie Romana a Diany mohlo markizácke Teleráno – dvojica sa totiž zoznámila práve na pôde televízie. Sympatická blondínka do relácie nastúpila ako nová moderátorská posila a keď ju Roman v štúdiu uvidel, vraj akoby do neho udrel blesk.
Láska na prvý pohľad to však nebola. „Nebolo to zo dňa na deň, stretávali sme sa v práci, prerástlo to do kamarátstva a jedného dňa, ani nevieme kedy, sme boli partneri. Takže veľmi príjemné a veľmi plynulé,“ priznal dlhoročný moderátor rannej televíznej šou pre Korzár.
Svadba aj bývanie
Napriek tomu, že krátko predtým, ako ju spoznal, sa mu rozpadol päťročný vzťah a aj ona sa po siedmich rokoch rozišla s frajerom, svoj vzťah pred svetom tajili dva roky. „Chceli sme si, a stále aj chceme, zachovať istú partnerskú intimitu,“ vysvetlil Roman Juraško dôvod, prečo sa pred celým svetom tvárili, že medzi nimi nič hlbšie nie je.
Lásku korunovali aj dvomi ratolesťami – dcérkou Izabelou a synom Tristanom –, plánovali svadbu a budovali si spoločné bývanie u našich susedov v Rakúsku. Nie všetko ale bolo ideálne. Koncom roka Diana Hágerová priznala, že posledné mesiace pre ňu neboli úplne najľahšie, ale že sa snaží nachádzať radosť aj v maličkostiach.