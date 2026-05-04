Býval ako v horore a Slováci mu neverili. Adam Cibuľa sa za osem mesiacov dostal z ulice medzi elitu
Býval ako v horore a Slováci mu neverili. Adam Cibuľa sa za osem mesiacov dostal z ulice medzi elitu
Adam Cibuľa v lete 2025 / V súčasnosti
Adam Cibuľa v lete 2025 / V súčasnosti — Foto: Reprofoto TV JOJ - V siedmom nebi; Facebook - Vilo Rozboril

Volali mu lekára, aj tak to dal.

Porobil neskutočne veľa chýb. Všetko vlastnou vinou. Ale zomrieť na ulici by si nezaslúžil,“ povedal moderátor Vilo Rozboril, ktorý pred pár mesiacmi urobil gesto, ktoré mnohí odsudzovali – pomohol človeku, ktorý už premárnil veľa šancí. V relácii V siedmom nebi podal pomocú ruku legende slovenskej kulturistiky, Adamovi Cibuľovi, ktorého alkohol dostal až na ulicu. Po ôsmich mesiacoch je jasné, že Cibuľa dodržal slovo a z dna to dotiahol opäť na pódiá.

Museli ho ratovať

„Ľudia, dobré správy na Slovensko. Adam Cibuľa práve absolvoval svoju súťaž v španielskej Santa Susanne na ME v kulturistike v kategórii Masters 60+. Je to ťažká kategória, lebo súťažia v nej borci spolu bez ohľadu na výšku a váhu. Adam sa prebojoval do finále a skončil na fantastickom 5.mieste a je teda jasné, že LEGENDA JE SPÄŤ,“ uviedol na sociálnych sieťach Vilo Rozboril, ktorý prišiel Cibuľu povzbudiť na majstrovstvá Európy aj so svojou manželkou Alexandrou.

Adam Cibuľa.
„Súťažil s chlapmi, ktorí trénujú nepretržite celé roky, Adam trénoval osem mesiacov a vrátil sa po 11-ročnej prestávke. V noci mal vysoké teploty, zvracal kvôli nejakej črevnej viróze celú noc. Volali sme mu lekára, dostal povzbudzujúcu injekciu. Ráno vstal a dal to. A porazil veľkých borcov. Adam, si dobrý. Si naozajstná legenda slovenského športu. Blahoželáme,“ odkázal hrdý Rozboril, ktorý dal Adamovi Cibuľovi šancu na nový život, hoci tento krok viacerí fanúšikovia nepodporovali.

Slovákov to mrzí

Sériou vlastných zlých rozhodnutí totiž kulturista v minulosti prišiel o všetko, rodinu aj strechu nad hlavou. „Úprimne? Asi ma udrelo kladivo po hlave. Lebo tu sa nedá žiť. Chvíľu tu mám pocit, že nakrúcame nejaký horor pre telku,“ povedal pred kamerami Vilo Rozboril, keď uvidel nedôstojné podmienky, v ktorých žil päťnásobný majster Európy v kulturistike a 22-násobný majster Slovenska. Mnohí Slováci neverili, že sa Cibuľa opäť postaví na nohy a teraz sa mu chcú ospravedlniť.

