Namosúrené dievčatko skazilo komunistom oslavy prvého mája. Dôvod jej výrazu mal byť viac osobný

Obrázok si dlho žil vlastným životom bez toho, aby sme poznali, odkiaľ pochádza.
Obrázok si dlho žil vlastným životom bez toho, aby sme poznali, odkiaľ pochádza. — Foto: FB: Múzeum fotografie v Ľvove

Ikonická fotografia si roky drží svoju popularitu na sociálnych sieťach a je stále predmetom vtipov.

Honosné sprievody, ľudia mávajúci vlajočkami a oslava práce. Starší z nás si iste pamätajú prvomájové oslavy, na ktorých si bývalý režim dávam mimoriadne záležať. Ich idealizovaný obraz však kazilo jedno dievčatko, ktorého fotografia sa medzi ľuďmi šíri už desaťročia a stále vyvoláva úsmev na tvárach. Kto bola táto malá školáčka a čo bolo dôvodom jej namosúreného výrazu?

Ako z donútenia

Na hlave obrovská biela mašľa, v rukách balóny a na sebe sviatočné šaty - všetko napohľad dokonale zapadalo do sovietskej predstavy, ako majú vyzerať účastníci osláv. Čo však nezapadalo a ani to nedokázali ovplyvniť, bol výraz na tvári dievčatka.

Ten pôsobí dojmom, ako by dievčina bola všade na svete radšej než na oslavách 1. mája. V uliciach viali vlajky a prezentovali sa úspechy socializmu. Režim si dával záležať na dokonalej kulise. O pôvode fotografie sa dlho nevedelo - až do chvíle, keď sa k nej pred niekoľkými rokmi prihlásilo ukrajinské múzeum fotografie v Ľvove. Autorom fotografie má byť Ilja Pavljuk a zachytáva prvomájové oslavy z roku 1968.

„Špeciálne pre tých, ktorých zaujíma táto fotka, pridávame aj ďalšiu. Fotka nemá nič spoločné so žiadnym slávnym človekom," napísali pracovníci múzea na svojej stránke.

Fotografia sa stala totiž tak slávnou, že sa medzičasom vytvorili mnohé špekulácie o tom, kto sa na nej nachádza. Mnohí v tvári dievčatka dokonca dokázali nájsť črty aj známych tvárí dneška. „Konkrétne k tomuto sprievodu z Ľvova nemáme mnoho detailov. Podľa niektorých zdrojov mohol súvisieť výraz dievčatka aj s nejakou osobnou rovinou," povedal pre Idnes historik Vojtěch Ripka.

Banálny dôvod výrazu

