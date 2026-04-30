Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje
Nikdy o ňu neprišiel.
„V tomto Ivetu nesmierne obdivujem. To nie je zásluha na mojej strane, to je jednoducho jej svätožiara, za ktorú ju budem naozaj milovať až do konca života,“ vraví český moderátor Honza Musil, ktorý si s bývalou manželkou prešiel životnými skúškami, aké by mnohých zlomili. Hoci Ivetku opustil kvôli mužovi, ich puto pretrvalo a dnes o nej hovorí ako o človeku, ktorému bezhranične dôveruje. Príbeh známeho moderátora je dôkazom, že láska môže mať mnoho podôb a niekedy prežije aj to, čo sa zdá byť neprekonateľné.
Hysterický smiech v nemocnici
Vyučený kuchár-čašník pracoval v rádiu, modelingovej agentúre a nakoniec vyskúšal šťastie pred kamerami. Práve v čase, keď sa z neho stávala veľká hviezda v televízii Nova, sa mu zrútil svet. „Prišlo mi nevoľno a odpadol som. Prebral som sa až v nemocnici. Mysleli si, že kolabujem kvôli vyčerpaniu organizmu, a odporučili mi domáci odpočinok. Lenže mne sa neuľavovalo, a tak som chodil na vyšetrenia. Vtedy prvýkrát padlo slovo skleróza multiplex. Chvíľu som bral kortikoidy, veľmi nevedeli, čo so mnou, až mi v nemocnici v Brne po všetkých možných testoch dosť neľudským spôsobom oznámili, že s rakovinou sa dá žiť, ak sa budem liečiť. Zostal som ako obarený. Smial som sa a zároveň plakal,“ spomínal Honza Musil v rozhovore pre iDNES.cz na deň, keď mu diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín.
Prvá séria chemoterapie vôbec nezabrala. Znášal ju veľmi ťažko a boli chvíle, keď by radšej zomrel, než znášal to, ako mu bolo zle. „Vtedy som si uvedomoval, že úplne chápem ľudí, ktorí chcú skočiť z okna alebo z mostu,“ priznával v relácii 13. komnata Honza Musil, ktorý sa bál zaspávať, pretože sa bál, že sa už viac neprebudí. „Týmto martýriom som si však prešiel viac-menej sám. Nechcel som pozornosť ani súcit. Vadilo mi, keď ma niekto utešoval. Preto som neprestal pracovať,“ vysvetľoval Honza, ktorému pomohla druhá chemoterapia, no nie nadlho. Ochorenie opäť prepuklo a pridala sa leukémia.
Slovenský vojak
Oporou mu v tom čase chceli byť všetci a výnimkou neboli ani jeho dve dcéry a bývalá manželka Iveta, ktorú po rokoch opustil kvôli inému mužovi.