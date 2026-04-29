Drží ho za ruku a šepká mu, ako ho má rada. Babička zomierajúceho Damiánka má poslednú prosbu
Rok a pol šetrí na jeho pohreb aj čierne šaty.
Zdalo sa, že svoj boj s nádorom na mozgu vyhrá. Choroba sa však vrátila krutejšie a definitívne. Dvanásťročný Damiánko dnes leží v paliatívnej starostlivosti a jeho stav si vyžaduje nepretržitú pomoc. Pri jeho posteli však nesedia rodičia, ale jeho 68-ročná babička, ktorá ho vychovala a až do poslednej chvíle mu chce šepkať, ako ho má rada.
Ich príbeh zasiahol aj bývalého prezidenta Andreja Kisku, zakladateľa organizácie Dobrý anjel, ktorý sa oň podelil na sociálnych sieťach. Damiánkova babička totiž prosí o pomoc, ktorá trhá srdce.
Nahradila rodičov
Damiánko nemal jednoduché detstvo, informuje nezisková organizácia Dobrý Anjel. Od útleho veku ho vychováva stará mama, ktorá mu nahradila oboch rodičov. Dnes je preňho oporou aj v nemocnici, kde ho nemôže nechať samého.
Jeho zdravotný stav je vážny a vyžaduje si starostlivosť, ktorú by doma sama nezvládla. Chlapca je potrebné každé dve hodiny polohovať, natierať a kontrolovať.
Aj keď Damiánko už na svoje okolie nereaguje a dýchajú zaňho prístroje, ona ho neopúšťa a každý deň sa mu prihovára. „Láska moja, tu som,“ šepká mu držiac svojho milovaného vnuka za ruku.