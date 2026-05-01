Bol pravou láskou princeznej Diany, po jej smrti odmietal rozhovory. Lekár čakal na ďalší vzťah 20 rokov

Princezná Diana ho úprimne milovala, on po jej smrti bol 20 rokov sám.
Kardiochirurg Hasnat Khan sa roky vyhýba pozornosti médií a túži nájsť životný pokoj.

Nikoho iného tak úprimne nemilovala a dokonca bola kvôli nemu ochotná opustiť vlasť a presťahovať sa do Pakistanu. O dvojročnom vzťahu princeznej Diany a pakistanského lekára Hasnata Khana nikto zo zainteresovaných nehovorí inak ako o skutočnej, nezištnej láske. Princezná začínajúceho lekára nazývala pánom Božským a tešila sa, že sa pri ňom môže konečne cítiť ako normálny človek. Tragická autonehoda ho zlomila a miesto v jeho srdci ostalo nadlho prázdne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimo pozornosti médií

Roky nebolo o chirurgovi Hasnatovi Khanovi ani chýru ani slychu a dlho sa na verejnosti neobjavili ani žiadne zábery, hoci britská tlač má o jeho príbeh permanentný záujem. Všetko sa zmenilo teraz, keď sa v pakistanských médiách objavili správy o stretnutí s ministerkou Maryam Nawaz, ktorá privítala jeho rozhodnutie opustiť Anglicko a prísť domov do Pakistanu pomáhať biednym.

Khan sa v rodnom Pakistane ujal riadenia novovybudovanej nemocnice na liečenie srdcových chorôb. Tá má byť centrom pre pacientov nielen z celého Pakistanu, ale aj zo zahraničia.

Veľká láska princeznej Diany sa presťahovala späť do rodného Pakistanu. Foto: Reprophoto: Nukta Pakistan

Hasnat Khan sa aj počas svojho pobytu v Európe do rodnej krajiny pravidelne vracal. S rovnakým nasadením ako princezná Diana trávil každý rok niekoľko mesiacov tým, že bezplatne liečil chudobných ľudí z miestnej komunity. V dobe, keď sa s Dianou spoznali, ho priatelia opisovali ako plachého a skromného muža.

Obyčajná žena

Vtedy ešte len začínajúci lekár, ktorý bol od Diany o dva roky starší, sa napokon vypracoval na skutočnú odbornú kapacitu v kardiochirurgii. Osudové spojenie nastalo v nemocnici vo chvíli, keď sa jej opýtal, či by s ním nešla odniesť strýkovi knihy.

„Išli sme tam autom a keď sme sa vrátili späť, to spojenie bolo neuveriteľné. V mnohých ohľadoch bola veľmi obyčajná, obyčajná osoba s veľkou srdečnosťou," opisoval Khan v jednom z veľmi zriedkavých rozhovorov. Počas dvoch rokoch trvania ich vzťahu sa ukázal ako lojálny partner, ktorý Dianu nikdy nezradil.

