Bol pravou láskou princeznej Diany, po jej smrti odmietal rozhovory. Lekár čakal na ďalší vzťah 20 rokov
Kardiochirurg Hasnat Khan sa roky vyhýba pozornosti médií a túži nájsť životný pokoj.
Nikoho iného tak úprimne nemilovala a dokonca bola kvôli nemu ochotná opustiť vlasť a presťahovať sa do Pakistanu. O dvojročnom vzťahu princeznej Diany a pakistanského lekára Hasnata Khana nikto zo zainteresovaných nehovorí inak ako o skutočnej, nezištnej láske. Princezná začínajúceho lekára nazývala pánom Božským a tešila sa, že sa pri ňom môže konečne cítiť ako normálny človek. Tragická autonehoda ho zlomila a miesto v jeho srdci ostalo nadlho prázdne.
Mimo pozornosti médií
Roky nebolo o chirurgovi Hasnatovi Khanovi ani chýru ani slychu a dlho sa na verejnosti neobjavili ani žiadne zábery, hoci britská tlač má o jeho príbeh permanentný záujem. Všetko sa zmenilo teraz, keď sa v pakistanských médiách objavili správy o stretnutí s ministerkou Maryam Nawaz, ktorá privítala jeho rozhodnutie opustiť Anglicko a prísť domov do Pakistanu pomáhať biednym.
Khan sa v rodnom Pakistane ujal riadenia novovybudovanej nemocnice na liečenie srdcových chorôb. Tá má byť centrom pre pacientov nielen z celého Pakistanu, ale aj zo zahraničia.
Hasnat Khan sa aj počas svojho pobytu v Európe do rodnej krajiny pravidelne vracal. S rovnakým nasadením ako princezná Diana trávil každý rok niekoľko mesiacov tým, že bezplatne liečil chudobných ľudí z miestnej komunity. V dobe, keď sa s Dianou spoznali, ho priatelia opisovali ako plachého a skromného muža.
Obyčajná žena
Vtedy ešte len začínajúci lekár, ktorý bol od Diany o dva roky starší, sa napokon vypracoval na skutočnú odbornú kapacitu v kardiochirurgii. Osudové spojenie nastalo v nemocnici vo chvíli, keď sa jej opýtal, či by s ním nešla odniesť strýkovi knihy.
„Išli sme tam autom a keď sme sa vrátili späť, to spojenie bolo neuveriteľné. V mnohých ohľadoch bola veľmi obyčajná, obyčajná osoba s veľkou srdečnosťou," opisoval Khan v jednom z veľmi zriedkavých rozhovorov. Počas dvoch rokoch trvania ich vzťahu sa ukázal ako lojálny partner, ktorý Dianu nikdy nezradil.