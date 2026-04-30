Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Aké staré je vaše srdce v skutočnosti? Jeho biologický vek jednoducho zistíte vďaka tejto kalkulačke
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Freepik

Podľa výskumu srdcia mužov starnú rýchlejšie ako srdcia žien.

Koľko sviečok na torte ste tento rok sfúkli alebo ešte len sfúknete? Nová štúdia publikovaná v prestížnom vedeckom časopise JAMA Cardiology upozorňuje, že srdce človeka môže byť biologicky staršie, mladšie alebo rovnaké ako skutočný vek, ktorý máme uvedený v občianskom preukaze. „S narastajúcim povedomím, že biologický vek je iný koncept ako chronologický vek, teda koľkokrát si už obehol okolo Slnka, sme chceli nájsť spôsob, ako túto myšlienku aplikovať a pomôcť ľuďom lepšie pochopiť ich konkrétne riziká vzniku kardiovaskulárnych ochorení,“ prezradila pre Washington Post profesorka epidemiológie kardiovaskulárnych ochorení Sadiya Khanová, ktorá so svojim tímom vytvorila online kalkulačku, na ktorej si môžete vyrátať biologický vek svojho srdca.

Foto: Freepik

Muži majú staršie srdcia

Sadiya Khanová je nielen vedkyňou, ale aj klinickou lekárkou, ktorá sa roky zaujíma o to, prečo pacienti narodení v rovnakom roku starnú odlišne a to najmä v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. „Pre ľudí je naozaj ťažké pochopiť, čo pre nich znamená, že je 10-percentná šanca, že v blízkej budúcnosti sa u nich prejaví srdcové ochorenie,“ prezradila lekárka, ktorá začala rozmýšľať nad inou metódou, vďaka ktorej by si ľudia jednoduchšie uvedomili, že ich srdce starne prirýchlo.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Kardiológ vyzradil, ktorým ôsmim potravinám sa vyhýba aj on sám. Srdce je najslabším orgánom Slovákov

Lekárka spolu s ďalšími kolegami skúmala vyše 14-tisíc Američanov, u ktorých sa zaujímali najmä o stav ich srdca. Výsledky ukázali, že väčšina ľudí mala srdcia staršie, ako sú oni sami. Muži mali v priemere srdcia približne o sedem rokov staršie ako ich chronologický vek, ženy mali srdcia asi o štyri roky staršie. Najväčšie rozdiely medzi skutočným a biologickým vekom srdca mali hlavne muži s maximálne stredoškolským vzdelaním a tí, ktorí sa identifikovali ako černosi alebo Hispánci.

Foto: Freepik

Online kalkulačka

„Najskôr je dôležité mať kontext. Ročný rozdiel oproti vášmu chronologickému veku pravdepodobne nie je významný. Ale ak sú srdcia ľudí staršie o viac ako päť alebo desať rokov, stojí za to venovať pozornosť tomu, čo sa deje a čo to môže spôsobovať,“ vysvetlila Khanová, ktorá stojí za najnovšou kalkulačkou pre výpočet biologického veku.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Za socializmu sa žiaci okrem vzdelávania učili v škole aj pracovať: Záhrada, práca s drevom a varenie patrili do nášho rozvrhu hodín!

Po presadení do záhrady boli priesady papriky malé a nedarilo sa im: Dal som na radu vedúceho zo záhradkárstva a nakoniec sme mali parádnu úrodu!

2 lyžice obyčajnej SÓDY bikarbóny a úrodu uhoriek nespoznáte: Takto ich kŕmim vždy na jar a rodia ako divé – žiadna pleseň ani choroby!

Nedávajte SOLAMYL len do omáčok, toto je FANTÁZIA: 14 účinkov, ktoré bude velebiť!

Plný hrniec

Nesmierne chutný recept z kuracích pŕs, ktorý ste ešte nevarili: Chutné, šťavnaté a zbožňuje ich celá rodina!

CUKRÁRSKY trik, ako vyšľahať šľahačku z obyčajného MLIEKA: Vynikajúca, perfektne drží a nikto neveril, že nie je zo smotany!

Žiadne mlieko, žiadna cibuľa: Bravčové mäso marinujem len takto a výsledok je úžasný!

PIZZA lenivej ženy: Nič, len nalejete na plech, pridáte oblohu a viac sa nestaráte, klasika z kysnutého cesta nikomu nechýba!

Zdravé tipy

SIRUP ZO SMREKOVÝCH VÝHONKOV: Storočný recept, ktorý lieči astmu a všetky respiračné choroby!

Takýto SPÁNOK vedie k cukrovke a vysokému krvnému tlaku: Venujte tomu pozornosť!

Mega chutné pesto z MLADEJ ŽIHĽAVY – nesmierne zdravé: 5 minút roboty a máte najlepšiu nátierku na chlebíčky!

Zberajte na jar TÚTO rastlinu, postaví na nohy aj mŕtveho – hovorí staré príslovie: Regeneruje tkanivá, hojí kosti a lieči pľúca!

