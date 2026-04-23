Na úlohu sa pripravoval roky, rodine ju zatajil. Michaela Jacksona vo filme stvárnil jeho blízky príbuzný
Jaafar Jackson nikdy netúžil byť hercom a venoval sa hudbe.
Má 29 rokov a až doteraz nikdy nestál pred filmovou kamerou, nie to ešte v hlavnej úlohe. Jaafar Jackson je v týchto dňoch najdiskutovanejšou osobnosťou spoločenského života a súvisí to samozrejme s premiérou dlho očakávaného životopisného filmu o živote Micheala Jacksona.
Hudba na prvom mieste
Už prvé reakcie filmových fanúšikov nevedia vynachváliť herecký výkon Jaafara Jacksona, podľa ktorých je skutočne vernou kópiou slávnej legendy. Výsledok na plátne sa však nezrodil len tak a Jaafar v skutočnosti strávil prípravou na túto úlohu niekoľko rokov.
„Pred týmto projektom som nemal žiadne hollywoodske ambície, radšej som chcel byť golfistom," povedal v rozhovore pre NBC.Ani nápadná vizuálna podoba s Michaelom Jacksonom nie je náhodná, keďže Jaafar je jeho synovcom. Jeho otec Jermaine spieval v Michaelom v prvej rodinnej skupine Jackson 5, ktorá ich rodinu preslávila. Jermaine bol v poradí štvrtým dieťaťom, Michael ôsmym a popová ikona Janet Jackson najmladším súrodencom.
Práve otec a rodina od malička formovali jeho lásku k hudbe - sám spieval a tancoval, čo mu znova len pomohla aj v tejto úlohe, ktorá príde raz za život.