Na úlohu sa pripravoval roky, rodine ju zatajil. Michaela Jacksona vo filme stvárnil jeho blízky príbuzný
Na úlohu sa pripravoval roky, rodine ju zatajil. Michaela Jacksona vo filme stvárnil jeho blízky príbuzný
Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Na úlohu sa pripravoval roky, rodine ju zatajil. Michaela Jacksona vo filme stvárnil jeho blízky príbuzný

Micheal Jackson bol Jaafarovým strýkom a celé natáčanie bolo pre neho o to emotívnejšie.
Micheal Jackson bol Jaafarovým strýkom a celé natáčanie bolo pre neho o to emotívnejšie.

Jaafar Jackson nikdy netúžil byť hercom a venoval sa hudbe. 

Má 29 rokov a až doteraz nikdy nestál pred filmovou kamerou, nie to ešte v hlavnej úlohe. Jaafar Jackson je v týchto dňoch najdiskutovanejšou osobnosťou spoločenského života a súvisí to samozrejme s premiérou dlho očakávaného životopisného filmu o živote Micheala Jacksona.

Hudba na prvom mieste

Už prvé reakcie filmových fanúšikov nevedia vynachváliť herecký výkon Jaafara Jacksona, podľa ktorých je skutočne vernou kópiou slávnej legendy. Výsledok na plátne sa však nezrodil len tak a Jaafar v skutočnosti strávil prípravou na túto úlohu niekoľko rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Pred týmto projektom som nemal žiadne hollywoodske ambície, radšej som chcel byť golfistom," povedal v rozhovore pre NBC.Ani nápadná vizuálna podoba s Michaelom Jacksonom nie je náhodná, keďže Jaafar je jeho synovcom. Jeho otec Jermaine spieval v Michaelom v prvej rodinnej skupine Jackson 5, ktorá ich rodinu preslávila. Jermaine bol v poradí štvrtým dieťaťom, Michael ôsmym a popová ikona Janet Jackson najmladším súrodencom.

Práve otec a rodina od malička formovali jeho lásku k hudbe - sám spieval a tancoval, čo mu znova len pomohla aj v tejto úlohe, ktorá príde raz za život.

Rodine nič nepovedal

To je nápad!

Vošky aj pásavky zemiakové zmiznú doslova za 1 minútu! Najsilnejší prírodný insekticíd!

Prvé, NAJDÔLEŽITEJŠIE hnojenie uhoriek: Okamžite vyrastú a prinesú vám bohatú úrodu!

Ryža je pre orchideu hotovým zázrakom: Ak dlho nekvitla, vezmite 50 gramov a skúste tento tip, čoskoro sa objavia prvé puky!

Záhradkárka prišla s perfektnou vychytávkou na pestovanie zemiakov bez roboty: Žiadne okopávanie a rastú ako z vody!

Plný hrniec

Máte doma SYR, 3 vajcia a trochu múky? Pripravte tento neuveriteľne lahodný RECEPT v rúre: Vynikajúci nápad!

Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť: RECEPT od výživového poradcu!

Tieto kuracie stehienka nemajú páru: Mäsko je veľmi chutné, jemné a šťavnaté!

Sypaný koláč “Bez cesta”: Stačí len nasypať na plech, uložiť ovocie a viac sa nemusíte starať!

Zdravé tipy

Hlavičky liečia pľúca, listy pomáhajú obličkám a koreň čistí pečeň: Zabudnite na drahé lieky, toto je najsilneší trojboj proti chorobám!

Stlačte toto miesto na 60 sekúnd a sledujte, čo sa stane s vaším telom!

Záhradkári, na dvore máte poklad cennejší ako citróny a pomaranče: Toto ovocie je liek a nemusíte ho ani jesť!

Tieto oranžové kvietky má v záhrade skoro každý: Ľudia však netušia, čo všetko dokážu – dávam ich do okien aj pred dvere!

