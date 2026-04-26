Manželka predýchala aférky s nádhernou eleganciou. Jozef Kroner mal v súkromí tvár smutného klauna
Keď si sprostý Kubo bral krásnu Anču, prišlo celé mesto.
„Vieš, musím mať šťastie na nejaké rendez-vous. Musíš stretnúť niekoho, s kým si veľmi rozumieť a vtedy niečo vznikne,“ vravel svojej jedinej dcére Zuzke legendárny Jozef Kroner. Herec, ktorý vyrástol v chudobe, kde si 12 detí delilo chlieb na kúsky a jeho mama chodila bosá, napokon našiel to najväčšie šťastie v žene svojho života. Po boku krásnej a vzdelanej Terézie Hurbanovej si pripadal ako chlapec z iného sveta. Ich láska prežila slávu aj pády, obdiv aj bolesť a zostala pevná aj v tých najťažších chvíľach, keď bojovali s vážnymi chorobami.
Mama bez topánok
„Akosi veľa smútku bývalo v tej našej staničke. Otca poslali predčasne do dôchodku pre reumatickú bolesť v kĺboch... Doma zostalo 12 detí a veľa hladu,“ spomínal Jožko Kroner, ktorý sa narodil do rodiny, kde bolo všetkého málo – okrem detí. Dvanásť potomkov, z ktorých sa dospelosti dožilo len osem, žilo v malom domčeku pri trati, kde bola len kuchynka a jedna izbička, v ktorej žili všetci. „Môj otec mal ukážkové chudobné detstvo,“ vravela neskôr v relácii Mít štěstí na rendez-vous Zuzka Kronerová, ktorá vďaka otcovým historkám dobre vedela, že jej starí rodičia nemali ani na topánky.
Mária Kronerová chodila vypravovať vlaky v kroji, často bosá a takmer vždy tehotná. „Raz však prišla inšpekcia a jej členovia sa pohoršovali, že zamestnanec železníc pracuje bosý. Bola to zlá reklama pre podnik. Ľudovít jej preto dal svoje staré topánky. Vždy keď išla von, obula si ich,“ spomínali v relácii Kto tu býval, v ktorej popísali skromný život mnohočlennej rodiny.
Múka s vodou
Ráno sa u Kronercov jedla kuľaša, múka zavarená do vody, ktorú zapíjali mliekom, inokedy zapražená polievka bez chleba, fazuľa na kyslo či kapusta zo suda. Chlieb bol takou vzácnosťou, že keď sa doma objavil, deti si ho delili s detskou fantáziou, aby mali pocit, že ho je viac. „My deti sme boli vždy hladní ako vlci,“ spomínali súrodenci Kronerovci, ktorí sa najviac tešili na to, keď si ich otec vypije a podgurážený sa vráti domov.
„Postavil si nás do radu a spočítal... Ak bol dobrej vôle, robil s nami pestvá, ak zlej, dostali sme za všetko, čo sme vyviedli, i čo sme ešte nevyviedli,“ spomínal Jozef Kroner na otca, ktorý si po vytriezvení uvedomil, čo spáchal a hneď chcel všetko odčiniť. Deťom po takýchto večeroch vždy uvaril guláš a dával im rady do života: „Nikdy nepite, deti... a nehnevajte sa na otca za tú bitku.“
Nevenovala mu ani pohľad
Jozef Kroner uvidel bohatstvo až ako mladík, keď sa prvýkrát dostal na učenie do Trenčína. Vtedy mu to mesto vraj pripadalo ako New York. Odtiaľ viedli jeho herecké cesty do Martina, kde prišiel chudý, vyhladovaný, bez zimného kabáta, ale s talentom, ktorý sa nedal prehliadnuť. Práve v martinskom divadle stretol ženu, ktorá sa stala jeho osudom.