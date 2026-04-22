Dcérke dali meno slávnej bojovníčky. Vinczeovci netušili, či budú tak veľmi milovať aj druhýkrát
Dcérke dali meno slávnej bojovníčky. Vinczeovci netušili, či budú tak veľmi milovať aj druhýkrát

Viktor a Adela Vinczeovci.
Viktor a Adela Vinczeovci.

Vedeli sme, že do toho máme ísť, prezradili.

„Je pravda, že máme doma už pár týždňov niekoľkomesačné dievčatko. Maxík sa z nej veľmi teší, rovnako ako my. Podobne ako pri Maxíkovi postupujeme v adopčných krokoch a aj z toho dôvodu s ďalšími informáciami nakladáme postupne opatrne,“ prezradili pre Plusku Adela a Viktor Vinczeovci, ktorí si po synovi Maxíkovi osvojili ďalšie bábätko. Dievčatku dali charizmatické meno veľkej bojovníčky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako rozdeliť lásku

Adopcia je proces, ktorý si vyžaduje čas aj citlivý prístup a Adela s Viktorom si to veľmi dobre uvedomujú. Preto volia slová opatrne, no zároveň z nich cítiť pokoj a radosť, ktorá sa nedá prehliadnuť.

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.
„Bol to impulz na prvý pohľad, vedeli sme, že do toho máme ísť. Pri druhom dieťati to pre mňa bola nová situácia, že lásku už mám nasmerovanú na jedno dieťa, a zrazu ju mám smerovať aj na niekoho ďalšieho,“ prezradila v rozhovore pre Plusku Adela. S príchodom druhého dieťaťa sa prirodzene objavili aj otázky, ktoré si kladie nejeden rodič – či bude vedieť milovať rovnako, či sa jeho srdce dokáže rozdeliť medzi dve deti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budem tvojou oporou

„Ale vedela som, že to príde – a aj to prišlo. Takže dali sme tej láske priestor a je tam a je to krásne. Viem, že s príchodom nového dieťaťa podobné dilemy zažívajú aj biologickí rodičia, takže si myslím, že sme zažili takú viac-menej štandardnú situáciu,“ uviedla moderátorka, ktorá o príchode dcérky do rodiny hovorí s pokorou a radosťou. Veľkú úlohu v tom zohráva aj ich partnerstvo s manželom Viktorom, ktorý je podľa jej slov ukážkový otec a ktorý sa rozhodol byť oporou v tom najpraktickejšom zmysle slova.

Vinczeovci.
„Povedal, ok, ja sa lietania vzdám v prospech teba, budem tvojou oporou, aby si ty, keď prídeš domov, nemusela riešiť, či je navarené, upratané, nakúpené. A to som aj ja dosť často doma. Narástol v mojich očiach a veľmi mu želám, aby mu vyšli nejaké životné okolnosti. Aby si aj on mohol napĺňať to svoje,“ uviedla pre najmama.sk Adela o manželovi, ktorý sa prvýkrát vyjadril k adopcii dcérky a prezradil aj jej meno.

