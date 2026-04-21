Najromantickejší kút krajiny opäť ožíva. Slovenská obec svojou čerešňovou krásou láka návštevníkov
Kraj je to ako z rozprávky.
Na prvý pohľad pôsobí nenápadne. Malú gemerskú obec s niekoľkými desiatkami obyvateľov by ste si možno ani nevšimli. Stačí však prísť v správnom čase a zistíte, prečo ju mnohí označujú za najromantickejšie miesto na Slovensku.
Brdárka sa každú jar mení na živé prírodné divadlo. Svahy nad dedinou pokryjú tisíce kvitnúcich čerešní a krajina získa jemný biely nádych, ktorý láka návštevníkov z celého Slovenska. Tento rok je sad opäť v plnom kvete a miestni si užívajú pohľad, ktorý sa neopozerá.
Krehká krása
„Sad je už v plnom kvete a vidieť ho doďaleka,“ uvádza portál tvnoviny.sk. K tisíckam stromov pritom nedávno pribudli ďalšie. Obec získala grant, vďaka ktorému vysadili novú alej aj desiatky ovocných stromov.
„Vysadili sme 50 ovocných stromov, od čerešní, cez jablone až po slivky. Rôznu zmes. Sú to odrody, ktoré sa hodia do týchto podmienok,“ povedal starosta obce Jaroslav Hric Jančo.
Aj keď dnes v Brdárke žije približne 60 obyvateľov, starajú sa o dedičstvo, ktoré má oveľa väčší význam. Čerešňové sady tu nevznikli náhodou – ich história siaha až do minulých storočí, keď ovocinárstvo tvorilo základ miestneho života.