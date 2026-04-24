Mali poslednú svadbu v Černobyli: Úrady nám klamali. Nacvičený valčík sme nedokázali odtancovať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mali poslednú svadbu v Černobyli: Úrady nám klamali. Nacvičený valčík sme nedokázali odtancovať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 600 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mali poslednú svadbu v Černobyli: Úrady nám klamali. Nacvičený valčík sme nedokázali odtancovať

Černobyľská katastrofa / Iryna Stetsenková 
Foto: Wikimedia commons (IAEA Imagebank); Reprofoto YouTube - @BBCNews

Všetci hostia vedeli, že sa niečo stalo, ale nikto nepoznal pravdu.

Ešte raz si skontrolovala nechty. Jemná vrstva laku sa leskla v slabom svetle, keď Iryna Stetsenková stála na balkóne a nedokázala zaspať. Na druhý deň sa mala vydávať za Serhija, ktorý spal v neďalekom byte na matraci v kuchyni. Budúca nevesta bola plná očakávaní, nervozity a tichých predstáv o budúcnosti, lenže túto noc prerušil zvláštny zvuk. Najprv tlmený, potom čoraz silnejší. Sklo v oknách sa roztriaslo, vzduch vibroval a nad mestom sa nieslo zlovestné hučanie, akoby vzlietli stovky lietadiel naraz. Iryna netušila, že len štyri kilometre od nej sa práve odohráva černobyľská katastrofa. A že jej svadobný deň bude navždy zapísaný do dejín ako jeden z najneobyčajnejších.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/WelshAntiNuclearAlliance/posts/pfbid0L9L1pKHEHjDNykLo6HisseS5hBxeJD5groiuG4onMEUrYTSGm25Ekdr57BSa57tnl

Paradoxné svadobné ráno

„Všetko hučalo a sklá sa triasli,“ spomínala v rozhovore pre stanicu BBC. V tom istom čase jej snúbenec Serhij Lobanov spal v susednom byte plnom hostí. „Cítil som otras, akoby prešla nejaká vlna. Pomyslel som si, že ide o slabé zemetrasenie, a znovu som zaspal,“ prezradil. Snúbenci nevedeli, že práve v tom neďaleko ich domova explodoval reaktor číslo štyri v černobyľskej elektrárni a do ovzdušia sa začína uvoľňovať rádioaktívny mrak.

Ráno bolo paradoxne krásne, slnečné a vraj až klamlivo normálne. Serhij sa zobudil s pocitom radosti – čakal ho svadobný deň. Keď vyšiel von, ulice už naznačovali, že niečo nie je v poriadku. Vojaci boli v plynových maskách, muži umývali cestu penou a kolegovia z elektrárne len potichu a bez vysvetlenia poznamenali, že „sa niečo stalo“.

Úrady: nič sa nedeje

Keď sa neskôr pozrel z okna výškového domu, uvidel dym stúpajúci z reaktora. „Bol som nervózny. Namočil som látku a položil ju k dverám, aby zachytila rádioaktívny prach,“ spomínal na ráno, keď sa rozutekal na trh, aby kúpil kyticu, no na prázdnom mieste našiel už len päť tulipánov.

Mesto sa medzitým tvárilo, že sa nič nedeje. Telefóny síce zvonili a medzi ľuďmi sa šírili klebety o „niečom strašnom“, no oficiálne informácie neprichádzali. V rádiu bolo ticho. Keď sa Irynina mama obrátila na úrady, odpoveď znela pokojne a rozhodne: netreba panikáriť, všetky plánované podujatia pokračujú. A tak pokračovala aj ich svadba.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

SUSEDA s nakrajšími muškátmi mi prezradila svoj trik: Stačí KVAPKA a budú doslova obsypané kvetmi!

Ako som sa zbavil slimákov v záhrade úplne jednoducho a bez chemikálií: Tomuto nedokážu odolať!

Rozhodujúce kŕmenie hrozna na jar: Nalejte to pod každý krík, aby boli bobule veľké a sladké!

Kto raz skúsil, čo dokážu s úrodou a kvetmi, ten ich už nikdy nevyhodí do koša: Záhradkári, tieto triky s kartónmi od vajec vás dostanú!

Plný hrniec

TAJOMSTVO, ako pripraviť bravčové karé na panvici tak, aby bolo vždy šťavnaté a mäkučké: MINÚTKOVÝ recept s fantastickou chuťou!

5-minútová Salko maškrta BEZ varenia: Len dajte vychladiť a máte pochúťku lepšiu ako zmrzlina!

Jemný tvarohový koláč s MEGA vysokou plnkou: Chutí ako zmrzilna!

Kto má chuť na pravý segedínsky guláš, nech sa drží tohoto receptu: Iný už robiť nebudete!

Zdravé tipy

Toto je dôvod, prečo by každá žena po 40-tke mala poznať ŠALVIU v oleji: Tento účinok velebia aj lekári (RECEPT)!

Ako sa zbaviť nenávidených kliešťov pomocou SOLI: Toto by mal počas sezóny vedieť každý!

Možno ho máte v záhrade a nepoznáte tento zázračný účinok: Orech lieči a nemusíte ho ani jesť – na jar vyvážite zlatom!

Skutočný poklad z prírody! Pomocou týchto LISTOV rozjasníte pleť, odstrániť vrásky aj tmavé škvrny!

