Mali poslednú svadbu v Černobyli: Úrady nám klamali. Nacvičený valčík sme nedokázali odtancovať
Všetci hostia vedeli, že sa niečo stalo, ale nikto nepoznal pravdu.
Ešte raz si skontrolovala nechty. Jemná vrstva laku sa leskla v slabom svetle, keď Iryna Stetsenková stála na balkóne a nedokázala zaspať. Na druhý deň sa mala vydávať za Serhija, ktorý spal v neďalekom byte na matraci v kuchyni. Budúca nevesta bola plná očakávaní, nervozity a tichých predstáv o budúcnosti, lenže túto noc prerušil zvláštny zvuk. Najprv tlmený, potom čoraz silnejší. Sklo v oknách sa roztriaslo, vzduch vibroval a nad mestom sa nieslo zlovestné hučanie, akoby vzlietli stovky lietadiel naraz. Iryna netušila, že len štyri kilometre od nej sa práve odohráva černobyľská katastrofa. A že jej svadobný deň bude navždy zapísaný do dejín ako jeden z najneobyčajnejších.
Paradoxné svadobné ráno
„Všetko hučalo a sklá sa triasli,“ spomínala v rozhovore pre stanicu BBC. V tom istom čase jej snúbenec Serhij Lobanov spal v susednom byte plnom hostí. „Cítil som otras, akoby prešla nejaká vlna. Pomyslel som si, že ide o slabé zemetrasenie, a znovu som zaspal,“ prezradil. Snúbenci nevedeli, že práve v tom neďaleko ich domova explodoval reaktor číslo štyri v černobyľskej elektrárni a do ovzdušia sa začína uvoľňovať rádioaktívny mrak.
Ráno bolo paradoxne krásne, slnečné a vraj až klamlivo normálne. Serhij sa zobudil s pocitom radosti – čakal ho svadobný deň. Keď vyšiel von, ulice už naznačovali, že niečo nie je v poriadku. Vojaci boli v plynových maskách, muži umývali cestu penou a kolegovia z elektrárne len potichu a bez vysvetlenia poznamenali, že „sa niečo stalo“.
Úrady: nič sa nedeje
Keď sa neskôr pozrel z okna výškového domu, uvidel dym stúpajúci z reaktora. „Bol som nervózny. Namočil som látku a položil ju k dverám, aby zachytila rádioaktívny prach,“ spomínal na ráno, keď sa rozutekal na trh, aby kúpil kyticu, no na prázdnom mieste našiel už len päť tulipánov.
Mesto sa medzitým tvárilo, že sa nič nedeje. Telefóny síce zvonili a medzi ľuďmi sa šírili klebety o „niečom strašnom“, no oficiálne informácie neprichádzali. V rádiu bolo ticho. Keď sa Irynina mama obrátila na úrady, odpoveď znela pokojne a rozhodne: netreba panikáriť, všetky plánované podujatia pokračujú. A tak pokračovala aj ich svadba.