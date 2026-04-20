Dcérka, všetko už bolo odspievané, hovoril jej Karel Gott. Charlotte vydáva prvú pieseň a ľudia sú nadšení
Dcéra Karla Gotta sa vydala vlastnou cestou.
Do povedomia fanúšikov sa dostala už v roku 2019, keď spolu s otcom Karlom Gottom naspievali dojímavý duet Srdce nehasnou. Pieseň vznikla krátko pred jeho smrťou a mnohí vtedy hovorili, že zo Charlotte Gottovej vyrastá pokračovateľka svojho otca. Po odchode legendárneho speváka sa však rodina stiahla do ústrania a Charlotte sa na verejnosti ukazovala len zriedka.
Teraz je všetko inak. Dcéra Karla Gotta sa rozhodla vstúpiť do hudobného sveta naplno a pripraviť svoj vlastný projekt. Z ukážky jej prvej piesne sú fanúšikovia nadšení.
Otcove slová
Zaujímavosťou je, že samotný Karel Gott si pre dcéru predstavoval inú budúcnosť. „Ja by som bol radšej, keby si bola primárkou. Speváčka, to už nie je povolanie budúcnosti, Charlottka. Všetko už bolo odspievané,“ citoval jeho slová Medium.cz.
Dnes však pôsobia tieto slová skôr ako jemné varovanie než prekážka. Charlotte sa totiž rozhodla ísť vlastným smerom a rozvíjať talent, ktorý v sebe nosí od detstva.